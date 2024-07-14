香港隊　友賽現紅旗　排頭位球迷：中午已經排緊

香港女子足球代表隊周日(14日)在香港足球會足球場迎戰印尼，大批客隊球迷開賽前約4小時已排隊等候入場，所有門票再開賽前約45分鐘，已經售罄，其中排頭位的印尼球迷表示自己中午已開始排隊，盼球隊能獲勝。

即使今日氣溫高達35度，仍無阻一眾球迷入場撐女足，現場可見近數百名印尼球迷特意穿上鮮紅色上衣於入口歡呼打氣，不時高呼口號，氣氛相當高漲。有見排隊人龍由港會正門入口塞滿至跑馬地遊樂場，主辦單位把入場時間，由原來的4點半提前約15分鐘讓球迷入場，以疏導人流，直到開賽約45分鐘，足總宣佈所有門票已經售罄，高掛紅旗。

排頭位的印尼球迷Ali 與3位朋友到場，她表示自己首度在香港觀賞球賽，是日中午開始排隊購票，非常期待印尼隊的表現：「難得可以喺香港睇國家隊踢波，點都要買飛入場支持，希望印尼隊今場可以爭氣贏波，畀大家開心吓！」

另一邊廂，被一眾印尼女球迷重重「包圍」的港隊球迷Gordon，表示欣賞印尼球迷的熱情文化：「冇諗過班印尼姐姐咁齊心，我嚟到之後見到佢哋咁多人，都嚇咗一跳。」Gordon又期望張煒琪能夠有好表現，帶領球隊勝出：「希望『煒琪』大演帽子戲法，幫我哋贏多場！」