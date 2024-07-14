基拔圖施華：阿根廷擁兩屆決賽經驗秤先

我在今屆美洲盃決賽周開始前，曾預測阿根廷是最後冠軍，所以現在我也會繼續堅持這一點。

正如4強前的預測，也許是美斯的入球幫助阿根廷晉級，這正正就是他所做到的。或者那並不是我們經常見到的美斯式精彩入球，但他仍然有能力入球，並帶領球隊取得勝利。更重要的是，有機會連續3個大賽取得冠軍，對這支阿根廷來說將是無與倫比。

在分組賽首仗以2比0擊敗加拿大後，阿根廷在4強中再次以同樣的比數獲勝，但整體表現比此前更出色。對他們來說，這是比8強對厄瓜多爾容易得多的比賽，也成功延續了令人驚嘆的不敗紀錄。他們將帶著過去兩屆大賽決賽獲勝的豐富經驗，進入接下來的比賽，故我認為這將有助他們擊敗哥倫比亞。

另一方面，哥倫比亞對烏拉圭的比賽，要比阿根廷的4強艱難得多。在面對強大的對手下，贏波的過程讓他們在精神和體能上都受到很大的折磨。在比賽結束時，我們更很不幸地看到了一些激動的情緒彌漫在球場，而丹尼爾蒙路斯在比賽中也因一些令人討厭的行為，結果被紅牌趕離場。我認為，他們雖然贏得艱苦，但卻給其球員很大的信心。謝法臣拿馬在占士洛迪古斯的助攻下再次入球，他在今屆比賽中已經入了多球，而球隊也再次靠他們的致命死球武器創造入球。

哥倫比亞擁有擊敗阿根廷的條件，但在一場過的決賽，始終是以經驗行先，故我認為，阿根廷將再次成為美洲盃冠軍。也許我們會在阿根廷連續3屆大賽奪冠後，終於聽到一代球王美斯退出國家隊的消息。