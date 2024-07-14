李慧詩獲任HOY TV奧運主持　全新身份與市民撐港隊

距離2024年巴黎奧運開幕剩餘不足2個星期，為迎接奧運盛事氣氛，HOY TV周日（14日）於新港城中心舉辦奧運預熱大會，一眾節目專業主持和評述員出席活動，與觀眾互動玩游戲，並分享心得和賽前分析。李慧詩和葉姵延等運動界精英亦將擔任節目主持，齊為香港運動健將打氣。

東京奧運銅牌得主、前香港單車運動員「牛下女車神」李慧詩(Sarah)，在今屆奧運將一改以往角色，首次擔任奧運賽事評述，與觀眾一同觀看比賽。李慧詩是日分享身為運動員再轉型為賽事主持的心情，談及在亞運時的評述經驗，她笑言令自己感受到對世界體育的「無知」，期望藉今次機會，繼續以這個身份挑戰自己，延續運動員精神：「始終奧運是世界最高級別的賽事，對於市民甚至對我而言，未必太了解當中詳情，我最近學習了很多，希望可以在鏡頭面前表達出來，帶到奧運世界觀予觀眾。」

上屆奧運港隊共奪得1金2銀3銅，今屆奧運參賽人數反而減少，其中一半以上更是奧運「新丁」，不過Sarah仍對眾港將充滿信心，她回顧以往的奧運經歷，鼓勵後輩「輕裝上陣」，將比賽視為「游戲」：「我參加過幾届奧運沒有贏得金牌留下遺憾，但運動比賽無可避免會有很多偶然性和不確定性。懂得如何將心情放鬆下來很重要，做好自己不要顧慮太多，同時不要對自己要求太高，否則會害怕失敗，往往能做到這一點的運動員才能有超水平發揮。」

Sarah預期今屆奧運港隊將會繼續有獎牌入袋：「游泳項目的何詩蓓和羽毛球混雙是眾所期待的，有望奪牌，單車項目的李思穎亦有能力入到前8。不過對抗性項目就比較難以掌握，爭衞冕的張家朗和被寄予厚望的江旻憓相對會有壓力，而我們需要做的，不是要想他們如何去衝擊獎牌，而是默默支持他們的每一場比賽，對他們已經是很大的幫助。」

除李慧詩外，何雁詩、馬曉晴、葉姵延、李德能、徐嘉樂、劉健基、陳欣欣、吳毅豪等人，亦將擔任奧運期間HOY TV的專業主持和評述員，為觀眾講解賽事内容。