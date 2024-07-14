葉姵延嘆港羽抽得「上上籤」：睇好李卓耀奧運爭牌

前香港羽毛球運動員葉姵延（黑妹）周日(14日)現身HOY TV活動，應邀擔任奧運羽毛球項目評述員。對於日前揭曉的奧運羽毛球小組賽抽籤，她表示港隊的分組形勢屬於「上上籤」，出線難度相對減小，希望一眾前隊友能爭取佳績。另外，黑妹形容李卓耀為「小老虎」，認為他絕對具備爭獎牌的實力。

今年初正式宣布退役的香港羽毛球名將黑妹，得知羽毛球港隊的奧運分組時，戥他們感到開心：「能在初賽避開種子球手，為小組出線增加不少保證，有很好的機會去衝擊更高名次，當然這不能說是絕對，惟要挺到最後獎牌戰，都要視乎運動員當時的狀態和表現。」

談及今屆是在法國舉辦賽事，葉姵延認為比賽環境亦至關重要，而歐洲比賽節奏偏慢，港將或許能從中受益：「運動員去不同地方比賽，都會受到當地場館環境因素影響，而羽毛球比賽更是講求環境、球速和場館燈光等，而按照我多年出國比賽的經驗而論，歐洲比賽節奏會較為緩慢，而部分球手的打法就能在其中佔優，所以萬事皆有可能。」

港羽隊的李卓耀、盧善恩、楊雅婷和楊霈霖是首次征戰奧運，黑妹送上前羽隊總教練陳智才名言「輕裝上陣，創造奇迹」，鼓勵他們保持平常心應戰：「今屆奧運對於他們而言，是一個很好的經歷去磨練進步，始終能參加四年一屆的賽事相當不易，好好把握、珍惜機會表現自己，不應給自己太大壓力，若果能贏就屬於是奇迹了！」她續說：「希望鄧俊文和謝影雪能有所突破，我相信以他們今年的狀態，與高種子球手不相伯仲，而在好籤的加持下，有很大機會能奪得獎牌。另外，我相當期待李卓耀的表現，他打法非常激進，殺波相當強勁，近年在很多大賽取得過好成績，雖然不是一個高排名的選手，但他絕對有衝擊獎牌的能力。」