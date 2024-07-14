皮利斯：決賽偏愛狂牛一點

作為曾經幸運地在歐國盃決賽贏波的一員，我深深體會到西班牙及英格蘭球員在本周末會有甚麼感受。

西班牙曾3次贏得歐國盃，當中有2次是於近20年奪得。相反，英格蘭從未贏得過冠軍，加上上屆在決賽中飲恨，絕對令他們希望捲土重來，成功登上王者寶座。

我在現場觀看了西班牙淘汰法國的4強賽，我不得不承認，他們是一支非常優秀的球隊。即使他們一度落後，不過也能保持冷靜，並且貫徹自己的比賽策略和風格，最終重回正軌並反勝而回。我們知道西班牙的足球風格一直很鮮明，近年曾經一度迷失，但在富安迪這位領隊的帶領下，這種熟悉的娛樂風格似乎又回來了，他將許多令人興奮的年輕進攻球員混合在一起，並取得平衡。

拉明耶馬作為有史以來最年輕的4強上陣球員，攻入了一個驚人的遠射世界波。我十分喜歡他這個入球，就像我以前喜歡用右腳從左邊切入一樣，只不過他以相反方向做到這一點。英格蘭隊在今屆歐國盃上的最大弱點，正正是在左閘位，所以我相信拉明耶馬有信心在這場比賽突破英軍的防線。

此外，我也在現場觀看了英格蘭隊的比賽，同樣也對他們的表現印象深刻。哈利卡尼、祖迪比寧咸及菲爾科頓等大牌球員發揮出色，當中哈利卡尼又入1球，我認為他將在這場決賽中成為先開紀錄的球員，並借此贏得神射手獎項。儘管他們的前場滿是大牌球員，但修夫基也敢於在換人方面作出大膽決定，這可能也會是決賽的關鍵。如果你還記得2000年歐國盃決賽，兩名為法國入球的球員都不是正選上陣，所以這表明了領隊適當時候換人的重要性。

對我來說，西班牙在狀態上稍微比英格蘭為佳，即使兩支球隊都有條件爭勝，但我寄望狂牛將贏得這場決賽，加上現在我也住在西班牙，所以對他們也有一點偏愛。