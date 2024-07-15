4闖大滿貫決賽「全無甩拖」　艾卡華斯成功衞冕溫網

西班牙網球巨星艾卡華斯於溫布頓男單決賽中，成功力壓7屆賽事冠軍祖高域，以6:2、6:2、7:6（7:4）直落盤數擊敗該塞爾維亞天王，艾卡華斯蟬聯王座，並且成為費達拿之外，第2位在個人頭4個大滿貫決賽中均贏波捧盃的球員。

艾祖之戰是去年決賽的翻版，甫開賽雙方便打出極其精彩的巔峰對決，儘管祖高域在5周前才進行了右膝手術，但其戰鬥力依然旺盛，首局便與艾卡華斯打至刁時（7次），足足打了14分鐘，爭持激烈。艾卡華斯多次迫使祖高域走上網前，他亦佔有上風取得多個破發機會，連贏兩盤取得領先優勢。第3盤戰情雙方比分咬住上，艾卡華斯於第9局成功打破祖高域發球局，領先5:4奪標在望，但他竟意外地連失3個錦標分，更被祖高域追和。其後比賽打至6:6要進入Tie break，艾卡華斯不敢再怠慢，小心翼翼地打好每一球，終贏細分7:4，捧走個人第4個大滿貫冠軍。

21歲的艾卡華斯成為史上第6位，在同一年度連贏法網及溫布頓的傳奇球手，與名宿利華、波格，拿度、費達拿及祖高域並駕齊驅。「能與這些名將分享這成就，我實在感到十分光榮，」艾卡華斯表示：「但我仍然未夠班，不認為自己是與他們一樣的『冠軍』人選，我要繼續努力去建築自己的奮鬥路。」