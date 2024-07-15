西班牙2比1絕殺英格蘭　紀錄性4奪歐國盃冠軍

西班牙再度稱霸歐洲！周一(15日)凌晨歐國盃決賽，西班牙憑奧耶沙巴爾完場前4分鐘入波，2比1擊敗英格蘭勇奪冠軍。「狂牛兵團」繼1964年、2008年同2012年後，第4次喺歐國盃封王，超越德國(3次)成為歐國盃史上奪冠次數最多球隊，寫下歷史性一頁。

英格蘭今場改派勞基梳爾出任左翼衞，正選陣容有7人喺上屆決賽登場，不過西班牙控球同組織能力較強，形勢上稍佔上風，12分鐘尼高拉斯威廉斯左路殺入禁區，近門施射被史東斯瞓身閂出；尼高拉斯威廉斯同拉明耶馬雙翼被英格蘭嚴密看管，表現機會唔多。

主守嘅英格蘭有效破壞西班牙組織之外，拎到波亦嘗試由祖迪比寧咸同布卡約沙卡兩邊突破，但西班牙球員回防效率亦高，英格蘭去到完半場先有首次中目標攻門，迪格蘭賴斯右路罰球傳中，菲爾科頓遠柱勉強射門，烏尼西蒙成功封住，半場雙方互無紀錄。

西班牙半場有洛迪卡斯簡迪受傷退下火線，由蘇比文迪入替，但換邊後2分鐘閃電開紀錄，耶馬右路策動攻勢推入中間，交出靚斜線畀空晒嘅尼高拉斯威廉斯射入。英格蘭反撲乏力，反而西班牙有更多空位進攻，艾華路莫拉達55分鐘單刀射過比克福特，史東斯龍門口及時解圍。

英格蘭60分鐘用奧尼屈堅斯入替哈利卡尼，攻勢逐步加強，63分鐘祖迪比寧咸禁區頂射門貼柱而出；70分鐘英格蘭再換入高爾彭馬，3分鐘後即收奇效，布卡約沙卡右路快攻傳中，祖迪比寧咸回傳畀高爾彭馬抽入。西班牙尾段再谷，81分鐘耶馬有黃金機會，右路勁射被比克福特撲出，86分鐘奧耶沙巴爾接應古古列拿左路傳中近門射入，助西班牙登上冠軍寶座。