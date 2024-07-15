港超聯　傑志出發往泰國集訓　3將未有隨隊

港超球隊傑志周一（15日）早上啟程赴泰國備戰新季，期間會與3支泰超、泰甲球隊交手，惟3將金信煜、王振鵬及伊高沙托尼卻未有隨隊。而今季重返球隊的中場顏卓彬，則對相隔一年多再赴海外集訓感興奮。

為迎接本地賽事，以及8月7日對西甲勁旅馬德里體育會，「藍鳥」今次赴泰國集訓約兩周，並會進行3場友賽，包括19日對泰路警察、23日鬥泰港，而最後一場則在27日撼巴吞聯。是日早上一眾新兵皆有現身，惟陣中3名一隊球員金信煜、王振鵬及伊高沙托尼卻未有隨隊，主教練卡度素解釋道：「『阿鵬』要考龍門教練牌照，『伊高』就再睇情況，睇吓之後幾日可唔可以會合球隊。Kim（金信煜）會留港養傷，我哋有兩個物理治療師睇住，幫佢盡快康復。」值得一提，小將趙聡悟（Sohgo）將會提前3至4日返港，之後再到西班牙試腳。

而外借回收的中場顏卓彬，則在出發前稱感到十分興奮：「超過一年冇出過trip，想同新隊友關係再親近啲。今年球隊比以往更有活力，踢法可能同以往有少少分別，好期待第一場友賽。」今季重返傑志後，角色或比以往更重要，「彬仔」坦言心態上已準備就緒：「之前老闆都有話叫我慢慢要踢多啲，所以上年喺深水埗都一直努力裝備緊。同埋今年冇咗亞洲賽，淨係專心踢本地賽事，壓力相反冇咁大。」

至於新加盟的門將泰利，將首次前往泰國，他指自己目前狀態理想，又表示已適應亞洲炎熱天氣，盼在友賽爭取一定上陣時間。提到家鄉英格蘭剛在歐國盃決賽不敵西班牙，泰利則顯得有點失望：「成績絕對唔理想，連續兩屆屈居亞軍，尤其球隊陣中有咁多出色球員。不過我好支持修夫基，佢係一名優秀領隊，只係有啲欠運。」