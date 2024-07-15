17歲耶馬超越比利　足球史上最年輕大賽冠軍

西班牙喺歐國盃霸氣封王，成為首支7戰全勝奪冠球隊，一眾功臣亦橫掃各大獎項，丹尼爾奧莫以3球並列神射手、洛迪卡斯簡迪膺今屆最佳球員、17歲嘅拉明耶馬就獲最佳青年球員。人氣新星耶馬今場以17歲零1日之齡，超越巴西球王比利成為史上最年輕國際大賽冠軍，決賽交出助攻更寫下歐國盃助攻紀錄，表現令人驚嘆。

決賽前1日經歷17歲生日，耶馬下半場交出手靚助攻畀尼高拉斯威廉斯入波，今屆貢獻1個入球同4次助攻，成為今屆歐國盃助攻王，單屆賽事4次助攻亦並列歐國盃史上最高紀錄。更加重要係，17歲零1日嘅耶馬最終奪冠，打破球王比利喺1958年世盃，以17歲249日之齡幫巴西奪冠紀錄，成為足球史上最年輕國際大賽冠軍(世盃、歐國盃、美洲盃)。

賽後獲選為今屆最佳青年球員嘅耶馬表示：「我好開心，呢個一個夢想，我期待返西班牙同所有球迷一齊慶祝，呢個會係史上最好嘅生日禮物。當英格蘭追和之後，比賽變得艱難，我唔知呢隊西班牙係咩構造，總係可以好快企番起身。」

耶馬無疑係今屆歐國盃最有故事性球星，仲讀緊中學嘅佢嚟到德國後要一邊應付考試一邊比賽，淘汰賽前先宣布ESO考試合格。16歲創下歐國盃史上最年輕上陣、助攻、入波等紀錄，決賽前1日度過17歲生日，並喺決賽交出助攻兼捧盃，令球迷見證新世代球王誕生。