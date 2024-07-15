港超聯　兼任助教　鞠盈智：踢埋今季退役

冠忠南區周一（15日）展開操練，當中今季身兼助教的36歲中場鞠盈智，表示來季會集中助教的工作，又透露自己將於季後退役：「如無意外踢埋今季就退落嚟，始終年紀大啦，係時候俾後生嘅接力。」

鞠盈智上季為冠忠南區上陣只有15場，3月份亦宣布從港隊退下火線，為14年國際賽生涯劃上句號。即將踏入職業生涯的最後一個球季，「阿智」坦言心情輕鬆，希望可以盡自己所能，幫助年輕球員成長：「雖然上場機會可能會少一些，但我會盡全力去支持球隊，幫助年輕球員適應職業環境。」他又認為今季兼顧助教角色，絕對責任重大：「做球員嘅時候好簡單，顧好自己就得，但做教練就需要掌握好多嘢，比如訓練方法同戰術策略。」

未來將積極向教練方向發展的「阿智」，又笑言成為港隊教練是他的長遠目標之一：「依個目標仲需要啲時間，可能考返個A級牌照先。同埋會慢慢學習，向其他教練請教，留喺香港積累更多執教經驗。」對於南區今年的陣容變動，「阿智」則對亞哥斯達、恩奴和宋柱浩3名新外援讚不絕口：「新簽外援質素都唔錯，但需要一啲時間去融入球隊，有信心佢哋可以盡快適應到新球風環境同教練要求。」