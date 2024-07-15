美斯受傷　拿達路加時入波助阿根廷奪美洲盃冠軍

周一(15日)早上美洲國家盃決賽，上屆冠軍阿根廷有球王美斯不幸傷出，法定時間同哥倫比亞打和0比0。戰至加時，阿根廷發力，後備上陣嘅拿達路馬天尼斯射入全場唯一入球，以1比0擊敗哥倫比亞，成功衞冕，破紀錄成為首支16次奪冠球隊。

由於有大量冇買門票嘅球迷試圖衝入場睇波，造成混亂，導致比賽延遲近1個半小時開賽。阿根廷領隊史卡朗尼今仗變陣，將442改為433，由美斯、迪馬利亞、祖利安艾華利斯合作攻堅，並發動快攻，祖利安艾華利斯接應傳中起腳，但唔中目標。

哥倫比亞企穩陣腳後，攻勢更有威脅，前鋒祖安哥度巴凌空抽射中柱彈出，中場謝法臣拿馬遠射僅貼柱出界。至於阿根廷上半場最有威脅1次攻門係美斯無人看管起腳，但卻省中隊友祖利安艾華利斯，哥倫比亞上半場有4次射門中目標，反觀阿根廷只有1次。

換邊後，哥倫比亞繼續創造唔少具威脅攻門，包括右後衞辛迪亞高阿里亞斯勁射斜出，中堅達雲臣山齊士把握角球攻勢，僅頂高出界。戰至66分鐘阿根廷受重大打擊，美斯受傷退下火線，呢位37歲球王返回後備席不禁落淚，禍不單行，僅過4分鐘右閘蒙迪爾亦傷出。

踢到75分鐘阿根廷獲得黃金機會，尼高拉斯干沙利斯射門入網，但因為隊友越位在先，入波無效，雙方法定時間打和0比0。

進入加時，尼高拉斯干沙利斯近門起腳，被哥倫比亞門將卡美路華加斯接實，戰至加時下半場，2位後備上陣球員合作，盧施素妙傳，拿達路馬天尼斯單刀射入，以1比0絕殺哥倫比亞，連續2屆奪得冠軍，拿達路馬天尼斯亦以5球成為今屆神射手。