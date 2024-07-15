神換對神換！西班牙後備威力高一籌

西班牙喺歐國盃決賽同英格蘭鬥得緊湊，後備兵成為扭轉局勢關鍵，英格蘭領隊修夫基再次展現「神換人」，高爾彭馬後備入場3分鐘就幫英格蘭追平，不過西班牙同樣有「神換」，後備兵奧耶沙巴爾奉獻關鍵絕殺，成為最後贏家。西班牙喺大賽經常有後備做英雄，唔到你唔服！

英格蘭今屆4場淘汰賽都先落後，經修夫基換人後起死回生，16強對斯洛伐克喺補時換入艾雲東尼，球隊即刻追平，艾雲東尼再喺加時交助攻反勝；8強對瑞士失波後，修夫基一口氣換3人，2分鐘後即入波追平；4強絕殺荷蘭嘅入波，又係2個後備兵高爾彭馬助攻奧尼屈堅斯炮製；今場決賽高爾彭馬入場3分鐘就建功，「以為」又可以反勝，可惜結局係輸波。

講到「神換人」，西班牙有過之而無不及，丹尼爾奧莫今屆後備上陣2入波1助攻，包括16強加時淘汰德國，交助攻畀另一後備兵米基爾馬連奴絕殺；決賽致勝球又由後備兵奧耶沙巴爾攻入。西班牙靠後備捧盃有前科，2010世盃決賽，法比加斯後備上陣助攻恩尼斯達入致勝球；2012年歐國盃決賽，費蘭度托利斯同桑馬達2名後備球員亦各入1球，為西班牙贏得冠軍。