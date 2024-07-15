【有片】補時入波神話破滅　比寧咸發脾氣踢爆水樽雪箱

去片睇祖迪比寧咸踢爆水樽箱

英格蘭喺歐國盃決賽落後1比2之下，全世界等睇祖迪比寧咸表演補時入波好戲，但最終並冇出現，賽後呢位21歲中場大發脾氣，怒踢水樽雪箱洩憤，並拒絕睇西班牙球員領獎，被批評欠缺大將之風。

祖迪比寧咸上季西甲多次比賽末段，甚至補時入波，為皇馬搶番唔少分數，今屆歐國盃16強對斯洛伐克，佢喺補時5分鐘倒掛金勾入波扳平，令英軍可以加時反勝。來到今場決賽，祖迪比寧咸貢獻1次助攻，造就高爾彭馬入波扳平，「三獅兵團」86分鐘再次落後，祖迪比寧咸未能再次扮演救世主，睇住球隊輸波。

賽後祖迪比寧咸既失望又憤怒，自己坐喺球場一陣，仍然冷靜唔到，行番後備席期間，怒踢水樽雪箱洩憤，需要領隊修夫基、隊長哈利卡尼作出安慰。祖迪比寧咸上季協助皇馬捧西甲及歐聯冠軍，如果贏埋歐國盃，就好大機會奪取今年金球獎，但現時可能願望落空，難怪躁爆。

此外，有輿論認為祖迪比寧咸上季太成功，難以接受失敗，控制唔到情緒，欠缺大將之風，仲未夠班成為新一代球王。