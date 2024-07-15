7戰0入球0助攻　科頓成英格蘭陀衰家

英格蘭再次喺歐國盃決賽落敗，除咗歸咎於哈利卡尼「無冠魔咒」之外，另一位進攻主力菲爾科頓表現差亦係球隊失利原因之一，呢位24歲曼城球星身為上季英超最佳球員，但來到歐國盃走晒樣，7場都踢正選，但0入球0助攻，最諷刺係往往換走佢之後，「三獅兵團」就入波，成為陀衰家。

菲爾科頓由賽事展開至今，一直踢到隱形，今場決賽擔正繼續冇料到，同哈利卡尼、祖迪比寧咸等中前場隊友欠缺配合，踢咗89分鐘只有1次射門，結果整屆賽事0入球0助攻，被網民嘲諷係「零先生」、「007」，同上季英超上陣35場入19球及8次助攻，判若兩人。

英國傳媒分析指菲爾科頓只適合哥迪奧拿嘅進攻戰術，但英格蘭主帥修夫基採用保守踢法，令科頓發揮唔到應有作用。

不過，修夫基偏偏重用菲爾科頓，反而冷落另一位進攻中場高爾彭馬，高爾彭馬近2場歐國盃後備上陣都有佳作，包括4強對荷蘭，貢獻助攻幫球隊反勝2比1，今場決賽更加射入扳平1球。若然修夫基一早察覺菲爾科頓嘅問題，改用高爾彭馬踢正選，賽果可能大不同。