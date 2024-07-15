香港金牛作客輕取廣西威壯　豪取5連勝回師修頓

瓊斯（白衫）今仗眼中帶火，攻入全場最⾼的35分。(相片由公關提供)

2024全國男⼦籃球聯賽(NBL)，香港⾦⽜周日(14日)作客以106：92輕取廣⻄威壯，錄得聯賽五連勝，繼續位踞榜⾸。香港⾦⽜以3戰全勝完成作客之旅後，周⼆(16日)將回歸修頓主場，迎戰4勝8負的武漢錕鵬。

香港⾦⽜今場繼續沿⽤上場擊敗勁敵安徽文⼀的正選名單，以瓊斯(Dominique Jones)、朱松瑋、刁展望、孫晨然和侯天⼀擔任先發。近況氣勢如虹的香港⾦⽜今場很快就進入狀態，外線起⼿頻頻得⼿，三分球6射5中，其中瓊斯更是3次外線起手全中，單節獨得13分，帶領球隊首節以31：24領先。

香港⾦⽜之後⼀直掌管比賽節奏，並於第3節初段，打出15：2「一波流」攻勢，進一步擴大領先優勢⾄22分，鎖定今仗勝利，最終全場以106：92擊敗對⼿，豪取聯賽5連勝，滿載而歸。其後香港⾦⽜將返回修頓主場，連續上演3場主場賽事，分別迎戰武漢錕鵬(16⽇)、江⻄贛馳(18⽇)和合肥狂風(21⽇)。

香港⾦⽜今場有主⼒中鋒劉傳興傷癒復出，增強球隊在顏⾊地帶的制空⼒。劉傳興今仗表現不俗，復出⾸仗即交出17分及10籃板「雙雙」成績，球隊核心瓊斯攻下全場最高的35分，獲加(Jordan Walker)和朱松瑋亦分別取得18分和13分。