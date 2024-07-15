【官宣】曼聯簽入舒克斯　有望雙紅會上演處子戰

擾攘多時之後，曼聯今夏第一簽終於誕生，會方正式宣布簽入博洛尼亞前鋒約舒亞舒克斯，雙方簽約5年，並有權延長多1年合約。由於呢位23歲射手剛為荷蘭出戰完歐國盃，將會放假，預料可能喺8月4日熱身賽「雙紅會」對利物浦，上演成「魔」處子戰。

約舒亞舒克斯簽約後話：「我同領隊坦哈格及球會管理層傾過之後，對於曼聯未來發展充滿期待，並感到興奮，所以決定加盟，我已經準備好接受挑戰，贏取更多冠軍，令事業更上一層樓，因為踢完歐國盃，我會放假稍作休息，希望盡快歸隊，同新隊友並肩作戰。」

曼聯將於周二(16日)凌晨踢首場季前熱身賽對洛辛堡，跟住對格拉斯哥流浪，然後展開「美國之旅」，對手包括阿仙奴、貝迪斯、利物浦，預料約舒亞舒克斯放完假後，會飛去美國同球隊匯合，有望上陣對利物浦，有傳舒克斯會獲得9號球衣。

據悉約舒亞舒克斯今次轉會費為4,250萬歐元(約3.6億港元)，曼聯將會分3年支付，博洛尼亞2年前向拜仁慕尼黑簽入舒亞舒克斯，列明佢一旦轉會，拜仁可獲得一半轉會費，所以博洛尼亞今次實收只有2,125萬歐元(約1.8億港元)。