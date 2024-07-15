轟炸機2.0向籽羲　揚威日本LEGEND踢拳賽

綽號「轟炸機2.0」的本地年輕搏擊好手向籽羲，周一(15日)下午在日本千葉亮相「LEGEND踢拳賽」的男子65公斤級賽事，面對前K-1猛將「巴西颶風」Vitor Toffanelli，在第2回合的1分30秒KO對手獲勝。賽後，向籽羲笑言自己已成功戒掉「恐客症」，期待未來能挑戰更多東瀛擂台，並向成為海外高級別賽事常規參賽拳手的目標進發！

過往在日本亮相綜合搏擊賽事錄得1勝1負的向籽羲，因備戰文憑試而闊別東瀛賽場1年，是次「復出」毅然踩過界轉戰「LEGEND踢拳賽」。該賽事由知名K-1裁判總監大成敦策劃，近年嶄露頭角，銳意以日本為基地，廣邀世界各地好手以踢拳規例一較高下。

這次向籽羲作客首踏LEGEND擂台，直接向巴西籍的極真空手道高手、前K-1猛將Vitor Toffanelli下戰書。過往總受「恐客症」陰霾影響的向籽羲，是日首回合頂得住那股「巴西颶風」的右掃腳進襲，更屢次以多變的拳腳組合，成功造出多次有效攻擊，令戰況得以拉成均勢。

第二回合接戰，「轟炸機2.0」在避過Vitor Toffanelli一記轉身右腳勾踢的「爆頭威脅」後，伺機使出連環重拳，致對手反應不及，被拳證讀秒。向籽羲期後展現十足爭勝心，在賽事重啟後連環奮力出拳，終在1分30秒KO對手，在日本搏擊迷見證下獲勝。

成功奪魁兼袋走2500美元獎金的向籽羲興奮地道：「今次嘅致勝關鍵，係終於喺作客賽場唔再緊張，能夠專心展現教練同我喺香港練習咗好耐嘅戰術。今場真係發揮得唔錯，係我升讀大學前嘅最佳禮物！」

展望未來，向籽羲表示LEGEND的主辦機構已發出邀請，之後很大機會將再次應邀參賽。對此，總教練向柏榮表示：「出外參賽嘅經驗同歷練，對年輕拳手嘅發展非常重要，向籽羲今次嘅表現係幾好，但仲係過於慢熱，成日畀入局較快嘅對手『教訓』一輪，先識得好好咁去應戰，希望佢嚟緊可以愈戰愈強！」