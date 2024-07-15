曼聯熱身賽第一擊　福仔蒙特領軍鬥洛辛堡

英超下月揭開戰幔，曼聯率先赴挪威展開備戰工作，第一擊同洛辛堡「拍跳」。雖然今次人腳不整，但正好畀主帥坦哈格考察一班新丁，亦可能係失寵球員博翻身嘅最後機會，客勝有計。（Now 640周二凌晨零時直播）

上季季中先入主曼聯嘅班主拉特克利夫，銳意革新，雖然一路有傳想易帥，不過搵唔到心水人選，最終決定同坦哈格續約，不過唔代表坦Sir安枕無憂，因為內部都出現好多人事變動。新體育總監艾舒禾夫及技術總監韋確斯先後上任，近日仲有雲尼斯達萊回歸擔任助教，呢位紅魔名宿話就話想喺坦Sir身上偷師，但到底呢班人又有幾支持坦Sir呢？無論如何，新季對於坦哈格嚟講都係充滿考驗，今夏一系列熱身賽，正好畀佢搵到心目中最佳陣容。

查實曼聯上周喺卡靈頓訓練基地開始集訓，當然喺歐國盃同美洲盃踢到最後階段嘅明奈、勞基梳爾、利辛度馬天尼斯、阿歷真度加拿祖等，啱啱先開始放假，就算已經出局嘅般奴費南迪斯、麥湯米尼、基斯甸艾歷臣、海倫等都冇份，等到月尾嘅美國之旅先會合，就連剛與主帥坦哈格冰釋前嫌嘅查頓辛祖，因為歸隊冇耐亦唔會去挪威。

因此，今次大軍係由部分一隊球員，以及多名梯隊球員組成，一隊成員有奧拿拿、域陀連迪路夫、卡斯米路、美臣蒙特同拉舒福特等，其中美臣蒙特同拉舒福特因上季表現差強人意，搞到未能入選英格蘭出戰歐國盃，再唔爭氣，連喺曼聯都冇碇企。至於新人方面，奧古拿耶、韋爾費沙、哈利阿馬斯等梯隊成員，都會獲得上陣機會。

話晒今仗只係曼聯首場熱身賽，造訪喺挪超打得如火如荼嘅洛辛堡，預計坦Sir會上、下半場派兩套陣容，志在慢慢操起狀態，睇番紅魔近3季夏天首場「拍跳」都贏波，遇上今非昔比嘅洛辛堡，有力打響頭炮。同時坦Sir亦考察一下陣中年輕球員，好似上年夏天發掘咗超新星明奈，由冇人識到依家成為英格蘭國腳，上位速度快過火箭，又睇吓今夏會否出現「新明奈」。

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