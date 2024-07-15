丹尼爾奧莫解約金抵到爛　曼城出手收購

西班牙「秘密武器」丹尼爾奧莫以3個入波，同哈利卡尼、米卡達捷、加普、穆斯亞拿、艾雲舒蘭斯，並列今屆歐國盃神射手，呢位26歲進攻中場同RB萊比錫嘅6,000萬歐元(約5.1億港元)解約金條款將於7月20日屆滿，盛傳曼城準備周二(16日)出手，將丹尼爾奧莫收歸旗下，作為奇雲迪布尼接班人。

丹尼爾奧莫原本只係西班牙後備，由於柏迪受傷，令佢獲得正選，呢位奇兵不負所托，今屆6次上陣，射入3球及2次助攻，更喺決賽末段護空門，成為捧盃大功臣，演出光芒四射，引起各大豪門注意。

最關鍵係丹尼爾奧莫同RB萊比錫有解約條款，只要出6,000萬歐元就可以買斷佢，原本條款7月15日屆滿，後來延期至7月20日，如果其他球會想以呢個超筍價簽入丹尼爾奧莫，就必須於7月20日前行動。

目前以曼城最大機會收購丹尼爾奧莫，因為「藍月亮」2位進攻主力奇雲迪布尼、祖利安艾華利斯都可能今夏離隊，有必要補充中前場人腳，丹尼爾奧莫曾於巴塞隆拿青年軍受訓，應該適合哥迪奧拿戰術，雙方有望一拍即合。