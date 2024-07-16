【奧運倒數10天】港隊星將巴黎「法」力衝獎牌

香港隊於東京奧運取得1金2銀3銅，寫下歷屆最佳成績，「牛下女車神」李慧詩退役，加上空手道無緣巴黎奧運後，今屆由衞冕的「劍神」張家朗和「超級女飛魚」何詩蓓領銜齊齊爭金，另外重劍一姐江旻憓、羽毛球和乒乓球隊亦有機會爭獎牌，表現令人引頸以待。

港隊巴黎奧運代表全名單【click入看圖片】

張家朗平常心備戰 視奧運為「普通比賽」

「劍神」張家朗在東京奧運為香港劍擊勇奪史上第一金，今屆他將於男子花劍個人賽爭取衞冕，「Come back King」（逆轉之王）能否再演神威，創造奇迹，全城期待。過去3年，張家朗分別於世界盃巴黎站、世界大學生運動會、亞洲錦標賽、杭州亞運會以及今年兩站大獎賽奪得金牌，世錦賽收穫銅牌，世界排名一度升至第1，實力更上一層樓。香港男子花劍隊失落奧運團體資格，現時世界第3、27歲的張家朗成為隊中唯一奧運代表，他直言對於衞冕沒有太大感覺，會視奧運為「普通比賽」，以平常心備戰，盡力發揮。

何詩蓓挑戰生涯奧運首金

「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）上屆奧運表現一鳴驚人，於100、200自項目連奪兩面銀牌，成為香港游泳史上首位在奧運奪獎牌選手，更是首次有香港運動員在單屆奧運獲得超過一面獎牌。過去3年Siobhan可謂「攞獎攞到手軟」，在兩個強項100自及200自亦各有佳作，去年10月在柏林世界盃100自游出52秒02，刷新自己保持的亞洲紀錄，今年亦在長池游泳世錦賽200自奪得香港史上第一金。何詩蓓今屆奧運豪取5張入場券（50自、100自、200自、400自及100蛙），但根據國際泳聯的報名名單，Siobhan日前只報名100自及200自，或有機會棄戰其餘3項，集中精神在主項爭取佳績，挑戰生涯第一金。

江旻憓無懼傷患要戰勝自己

即將第3次出戰奧運的重劍天后江旻憓（Vivian），今次首度以世界第一身份亮相五環聖殿，被視為獎牌希望。現年30歲的Vivian今季初狀態大勇，連奪兩站世界盃以及大獎賽金牌，世界排名再次登上第一，可惜她上月在亞錦賽前左膝受傷，可能會影響今屆奧運表現，但她未有氣餒，更向大家大派「定心丸」：「我不怕痛，克服傷患是我的強項。」

上屆奧運Vivian闖進8強，今屆她最想打出自己滿意的劍擊：「劍擊賽場充滿變數，不會場場都狀態十足，但就算狀態不好，我都要打得好，目標是戰勝自己！」

「黃杜配」挾勇態有力衝獎牌

混雙乒乓球組合黃鎮廷/杜凱琹3年前於東京奧運8強不敵法國止步，今次以世界排名第4身份回歸奧運舞台，同樣有力爭牌。「黃杜配」今年屢有佳作，WTT沙特大滿貫及曼谷挑戰賽均奪銀牌，兩場決賽僅不敵中國「世一」組合王楚欽／孫穎莎，以及「世二」日本勁敵張本智和/早田希娜，如能在奧運4強前避開這兩隊，奪牌機會大增。

女團方面，東京奧運銅牌成員杜凱琹和李皓晴夥拍首戰奧運的朱成竹和吳詠琳，第6種子力爭再上頒獎台。

「鄧謝配」Last Dance不留遺憾

羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪上屆奧運表現拚搏，最終奪得第4名，創下香港羽毛球史上最佳成績，一躍成為港隊寵兒。謝影雪早前已表明今屆是她的奧運「Last Dance」，意味今屆將會是「鄧謝配」最後一次在奧運賽場合作，兩人雖在獎牌競爭行列，但他們賽前表示會放下包袱，好好享受舞台。這對香港混雙組合今年上半季經歷低潮，其後回勇並於德國公開賽（超級300賽）勇奪冠軍，兩人將以世界第7身份出賽，並於C組重遇東京奧運銅牌戰對手日本組合渡邊勇大/東野有紗，激戰可期。

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文：余樂詩