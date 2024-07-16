曼聯遭洛辛堡絕殺　卡斯米路慘中收山腳

周二(16日)凌晨，曼聯踢首場季前熱身賽，出師不利，作客戰至補時失守，0比1不敵洛辛堡，如非門框4次擋出對手射門，恐怕紅魔鬼唔止輸1球。曼聯輸波之餘，仲有中場卡斯米路遭慘對手粗野「收山腳」剷中，幸好冇大礙，總算係不幸之中嘅大幸。

由於多位主力踢完歐國盃及美洲盃，仍然未歸隊，曼聯今仗殘陣應戰，正選名單上只有5位一隊常規球員，包括拉舒福特、美臣蒙特、卡斯米路、雲比沙卡、莊尼伊雲斯，加上球員剛抖完暑，狀態明顯不足，開賽後陷入劣勢。

11分鐘曼聯幾乎失守，幸好洛辛堡入波被判越位，轉個頭，卡斯米路遭慘對手尼米斯克飛剷中近膝部位置，即時痛苦倒地，經過治療後，可以繼續比賽，盛傳曼聯有意出售呢位32歲巴西老將，如果佢有乜三長兩短，勢必打亂轉會計劃。

洛辛堡之後攻勢一浪接一浪，波荷姆射門中柱彈出，佢跟住再有1次勁射中楣唔入。換邊後，曼聯1次過換10位球員，但仍然冇起色，門將維迪克成為全場最忙球員，洛辛堡中場波基列特射門被維迪克撲出後再中柱，費達歷臣邊路突破後起腳亦中柱，可見曼聯防線風聲鶴唳。

雖然有門框4次擋出對手攻門，但曼聯踢到補時3分鐘都係頂唔住，被諾亞賀姆射入全場唯一入球。

曼聯輸波後，將於周六(20日)晚踢第2場熱身賽作客格拉斯哥流浪，然後展開「美國之旅」，對手包括阿仙奴、貝迪斯、利物浦，準戰8月10日晚社區盾對曼城。