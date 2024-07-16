艾卡華斯化身做舞王　有機會挑戰年終「一哥」

西班牙體壇周日度過了一個「黃金星期天」，歐國盃封王的同日，網球小天王艾卡華斯成功衞冕溫網冠軍，這位21歲小子將向年終「一哥」的榮譽進發。

艾卡華斯蟬聯溫網男單冠軍後，繼續忙不停，周一在溫網晚宴更變身「王子Look」與女單冠軍捷克的姬莉絲高娃翩翩起舞，雖然「表現」有點生硬，但卻獲全場掌聲。在最新公布的世界排名上，艾卡華斯的排名仍然不變，位列第3，但在UTR(單季)排名上則成為了新「一哥」，超越了意大利的仙拿，而祖高域則降至第3；如果艾卡華斯繼續保持強勢表現，有望年終可以挑戰仙拿的「世一」席位。

在西班牙名宿「蚊子」費拉羅的督促及教導下，這位年輕小子儘管21歲之齡已擁有4個大滿貫錦標，但他不敢滿足目前的成就，並希望以費達拿、拿度及祖高域為目標，成為網壇偉大球員之一。「雖然這對我的職業生涯來說，是一個好開始，但我必須要繼續前進。」艾卡華斯表示:「希望在我生涯結束的時候，能與那些偉大球員同坐一枱，這是我的最大目標，也是夢想。」他談到未來自己的大滿貫數量:「現在21歲我獲得了4個，我不清楚自己的極限，我亦唔會去想，我希望享受此刻，繼續追夢，大家看看我生涯終結會如何，或者是25、30、15或4。」

不過，目前艾卡華斯要為巴黎奧運作準備，剛結束草地賽場又要回到上月贏法網冠軍的泥地場上，試圖衝金，爭取盡快實現「金滿貫」，他更會與傳奇球星拿度合作出戰男雙，將是今屆巴黎奧運的其中一個亮點。