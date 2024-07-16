港超聯　理文開操　後防將再添新血

上季首奪聯賽冠軍的理文，周二（16日）在將軍澳足球訓練中心，舉行公開操練，會方表示計劃羅致多1名外援後防球員；主教練曾昭達希望本季能衞冕聯賽錦標，並盡力在「亞冠盃2」爭取表現。

「黃黑軍團」本季班費維持約2,000萬，暫時已簽入羅沙、謝路安夏馬特及梁興傑等6名新球員，前香港U23主教練司徒文俊加入教練團，翁煦濤及羅焯熙外借回歸，球隊將於7月31日至8月15日期間到南韓集訓，計劃跟4支K1或K2球隊進行熱身賽。是日，除了安尼亞及周子謙分別因國家隊事務及請病假未有現身，其餘球員包括艾華頓、保利臣皆有出席。

理文在新聞稿中提到，將再簽下1名外援後衞，主教練曾昭達透露洽談過程已近尾聲，詳情有待公布。「達Sir」稱雖然目前球隊大軍名單僅得25人，有信心球隊能能應付多條戰線，但可能在開季後按情況再作調整：「首先我對現有班球員好有信心，而且我哋覺得如果隊波有太多球員，有啲人可能好少出場機會，咁反而唔係好事，可能視乎開季之後嘅情況，再睇吓使唔使增兵。」

「達Sir」又希望幾位新外援，能運用之前在其他聯賽征戰累積的經驗，協助球隊於各項賽事爭取佳績：「今季最大目標一定係衞冕聯賽，同喺『亞冠盃2』攞多啲分，至於其他本地盃賽，就希望可以比上季走得更遠。」談到助教佐迪轉投傑志，首席營運官周文健透露對方於6月尾提出離隊，球隊決定成人之美；「達Sir」也提到新助教司徒文俊擁有亞洲專業級教練牌照，故影響不大。

此外，顏樂楓今季升任隊長，他強調不會給自己太大壓力：「我喺理文已經踢咗好多年，雖然今季角色有啲唔同，但最緊要都係做好自己，畀心機爭番個正選。」對於本季將會出戰「亞冠盃2」，「光頭」坦言隊中不少球員未曾征戰亞洲賽，不過全隊戰意鮮明，盼踢出爭氣波：「今屆『亞冠盃2』係我哋踏向亞洲最高水平舞台嘅第1步，希望到時畀到驚喜大家。」

2024至25球季理文球員名單（截至7月16日）

球衣號碼 球員名稱

1 梁興傑

2 周子謙

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘（副隊長）

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威（副隊長）

11 鄭兆均

12 羅焯熙

13 李毅凱

14 夏馬特

16 顏樂楓（隊長）

17 張憙延

18 鄧筵霑

20 保連奴

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

25 潘尚希

26 黃俊皓

27 馬天尼斯

28 陳嘉豪

31 翁煦濤

91 羅沙