港超聯　夏馬特加盟理文前問過「安帥」意見

理文周二（16日）舉行公開操練，「黃黑軍團」暫時共簽下伊拉克國腳中場夏馬特(前譯謝路安夏馬特)、西班牙中堅馬天尼斯，以及巴西前鋒羅沙3名新援，其中夏馬特表示來港前曾諮詢前港隊主帥莊恩安達臣的意見。

擁瑞典和伊拉克雙重國籍的33歲「國腳級外援」夏馬特，曾效力烏泰他尼及仁川聯等不同亞洲球隊，其中效力仁川聯期間曾與「安帥」共事，因此來港前與曾諮詢對方意見：「我一直有同安達臣保持聯絡，成日打電話同send訊息畀佢，佢有介紹理文嘅背景同將軍澳足球訓練中心我知，所以我一嚟到香港，喺好多方面都有初步認識。」

夏馬特續指「安帥」向他大讚香港球壇的整體環境，驅使他決定加盟理文：「安達臣對香港球壇同大部分球會都有好高評價，佢認為呢度係適合我發展嘅地方，所以我決定同理文簽約，希望幫球隊再贏聯賽冠軍。」

至於曾當選「泰超最佳外援」的前鋒羅沙，表示自己對香港足球的發展前景感到樂觀，因而決定戰戰港超：「香港呢個城市好靚，同埋呢度嘅職業足球不斷成長，所以我揀咗嚟香港踢波。雖然呢度對我嚟講係全新嘅環境，但希望可以將自己喺亞洲征戰嘅經驗，為理文作出貢獻。」