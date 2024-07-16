參戰巴黎奧運中國泳手　將接受加倍藥檢次數

中國奧運冠軍張雨霏去年接受了多達43次的國內及國際的藥檢。

巴黎奧運會仲有10日開幕，據外媒報道指參加今屆奧運的中國游泳運動員接受藥檢的次數，將是其他國家地區的兩倍。

早前有報道指中國隊有23名泳手因為在禁藥檢測中「肥佬」，並獲准參加上屆的東京奧運會，令禁藥委員會近幾個月面臨更大壓力，而其中11名泳手更在巴黎奧運中國代表團的名單上，他們是在2021年東京奧運推遲前7個月的訓練營中被檢測呈陽性。

據報道指管理世界游泳的機構在審查該23位泳手的禁賽決賽時表示，這個情況削弱了反興奮劑系統的信心，但他們表示國際檢測機構（ITA）承諾從2024年初到巴黎奧運會期間，將對中國運動員進行8次檢測，是標準檢測次數的兩倍。

美國游泳傳奇「水怪」菲比斯曾表示不能盡信世界反興奮劑機構（Wada）的執行政策，而美國反興奮劑當局也對Wada提出批評，令Wada要對批評者採取法律行動。至於國際奧委會對Wada完全信任，並呼籲各體育組織對Wada尊重。

有國內傳媒對此報道，引述中國奧運冠軍張雨霏曾表示:「中國運動員接受興奮劑檢查的次數是全世界最多！」暗示被針對，而據世界泳聯公布2023年的檢查數據來看，覃海洋、張雨霏及李冰潔三個接受的禁藥檢測，單是一人的檢查次數已相等於4至5位海外奧運冠軍的總和;以兩屆奧運金牌得主張雨霏去年接受了43次國內及國際興奮劑檢查，包括27次賽外及16次賽內檢查。