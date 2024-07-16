歐國盃官方最佳陣容出爐　狂牛佔7席

歐洲足協周二(16日)公布今屆歐國盃最佳陣容，冠軍隊伍西班牙共7人入選，相當誇張，打入決賽英格蘭，只得1個入選，今屆表現突出嘅祖迪比寧咸，同埋打入4強嘅荷蘭竟然無人入選，咁就過分咗啲喎。

呢啲所謂「最佳陣容」，一直都係太公分豬肉，每隊選兩三個皆大歡喜，但今屆陣容就由西班牙做大戶，整條中場線同雙翼都係狂牛兵，仲有被視為「弱點」嘅左閘古古列拿都有份，不過人哋喺決賽交出決定性助攻，選佢都OK。

亦因為西班牙佔咗7個位，實在太多，搞到個別位置出現好大爭議，例如點解荷蘭一個都冇？華基爾雲迪積克同加普應該入選；右閘基爾獲加係大問題，英格蘭喺決賽兩球都輸佢，咁都揀？祖迪比寧咸今屆打得咁好，仲有個靚倒掛，點會冇佢份呀？

「最佳陣容」據講係由歐洲足協技術觀察團隊評選出嚟，成員包括賓尼迪斯、法蘭迪保亞、卡比路、莫耶斯、蘇斯克查等。

歐國盃最佳陣容：

門將：邁治蘭(法國)

後衞：基爾獲加(英格蘭) 文路爾艾簡治(瑞士) 威廉沙列巴(法國) 古古列拿(西班牙)

中場：洛迪卡斯簡迪(西班牙) 丹尼爾奧莫(西班牙) 法比安彭拿(西班牙)

前鋒：拉明耶馬(西班牙) 穆斯亞拿(德國) 尼高拉斯威廉斯(西班牙)