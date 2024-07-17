巴黎名勝地標化身賽場　劍神Grand Palais出鞘

2024年巴黎奧運會將於塞納河舉辦史無前例的水上開幕禮！法國巴黎的逾30個著名城市地標和場館將會搖身一變，成為奧運盛事賽場，同時向全世界展現浪漫及藝術文化之都的獨有魅力。為達致「環保減碳」理念，今屆巴黎奧運僅興建2個永久性體育館，充分利用原有的場地和設施並發揮其特色，於艾菲爾鐵塔下呈現沙灘排球熱血對拼、宏偉的塞納河上游水、優雅的凡爾賽宮内騎馬等……來自世界各地的頂尖運動員齊集名勝地點爭奪錦標，香港劍擊名將張家朗亦會在Grand Palais力爭衞冕。

1、巴黎大王宮美術館Grand Palais（法文：Le Grand Palais）

富麗堂皇的巴黎大王宮美術館坐落於巴黎市中心，於1900年為巴黎世博會而建，並以宏偉的鋼材結構中殿和典雅的玻璃穹頂而聞名於世。作為巴黎標志性建築，這裏曾舉辦過各種不同的體育賽事和藝術活動，吸引世界各地萬千旅客到訪。今夏修復工作完成並重新開放，為巴黎奧運劍擊和跆拳道的比賽場館，當然少不了東奧花劍金牌得主張家朗和一眾香港劍擊隊名將亦會在此登場競逐錦標。觀眾在為運動員打氣的同時，亦能感受這裏所帶來的古典氛圍。

2、艾菲爾鐵塔 Eiffel Tower Stadium（法文：La Tour Eiffel）

提到巴黎，相信艾菲爾鐵塔是多數游客心中首選的地標。這座高塔於1889年建成，高312米，是當地最高建築物，曾於1991年被列入世界遺產。而在奧運期間，這座壯觀的古建築前的空地將搭建一個可容納12000名觀眾的臨時室外體育場，成為沙灘排球以及殘奧會的盲人足球比賽場地。

3、凡爾賽宮 Palace of Versailles（法文：Château de Versailles ）

於1979年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的凡爾賽宮，是世界著名的文化聖地，亦是象徵法國的標志性建築之一。巴黎奧運期間，於占地約800公頃的皇宮花園中心位置「皇家之星」廣場（Etoile Royale），將搭建擁有兩側看台的臨時比賽場地，搭配風格優雅和濃厚的歷史氣息，與即將舉辦的馬術、現代五項、盛裝舞步賽、場地障礙賽的運動氣質完美契合。

亞歷山大三世橋 Alexandre III Bridge

1900年建成亞歷山大三世橋跨越塞納河，全長107米，寬45米，大橋兩端更連接巴黎大皇宮和榮軍院兩個奧運場館，被譽為巴黎最華麗的橋梁。大橋兩端平均分佈四尊鍍金青銅雕像，分別為右岸立柱上的兩座象徵「科學」和「藝術」，以及左岸「工業」與「商業」的雕像。亞歷山大三世橋將成為今屆奧運馬拉松游泳、公路單車和鐵人三項的比賽終點。不過，塞納河的水質至今仍未達標，馬拉松游泳是否會按原計劃於該區域舉行，就讓我們拭目以待。

巴黎市政廳 Hôtel de Ville

歷史悠久的巴黎市政廳位於法國首都正中心，鄰近塞納河，自1357年起，巴黎市政廳一直是當地市政府所在地，而這座文藝復興時期的建築，曾於1871年巴黎公社時期的原大樓被焚毀後重新修建。市政廳門前的廣場是法國熱門文化景點，其最早名為格列夫廣場，現已更名為市政廳廣場。這裡將成為巴黎奧運馬拉松的起跑點，終點則為另一著名景點榮軍院，全程42.195公里，途徑九個城市，而比賽路線是為紀念1789年的「凡爾賽游行」而設，具有觀賞度之餘亦有歷史性意義。

伊夫迪馬努瓦爾體育場 Yves-du-Manoir Stadium

富有歷史價值的伊夫迪馬努瓦爾體育場，曾於1972年舉辦足球世界盃，現場可容納逾4萬人。作為1924年第8屆奧運會主會場，該體育場舉辦了開幕式和田徑比賽，至今亦經歷了多次翻新；而今屆奧運將會是曲棍球比賽場地，成為法國唯一一個舉辦過兩届奧運會的場館，此番成就在全世界可謂是屈指可數。

埃朗庫爾山 Elancourt Hill

埃朗庫爾山為人造山，海拔231米，是巴黎的最高點，前身為砂岩采石場和垃圾堆填區。登上山頂甚至可將巴黎市中心和周邊森林的景色盡收眼底。即將於此舉辦的山地單車比賽路線由南非專家設計，而為了最小程度減少對其生物多樣性的影響，山區範圍不會修建任何大型基礎設施。比賽結束後，將成為單車愛好者的主要聚集地，並從體育、社會和環境三方面體現留下的豐富奧運遺產。

文：李章杰