阿根廷慶祝出事！恥辱影片流出面臨重罰　車路士爆內訌

日前贏得美洲盃冠軍嘅阿根廷，慶祝期間搞出大頭佛！大部份阿根廷球員被影到喺隊巴上，合唱種族歧視麥巴比等法國黑人嘅歌曲，影片曝光後法國足總即提出起訴，阿根廷面臨大規模停賽。始作俑者嘅安素費南迪斯，即時被車路士隊友炮轟兼割席。

涉事影片係安素費南迪斯嘅IG直播，當時阿根廷球員喺隊巴內慶祝贏得美洲盃，全隊大唱2年前世盃奪冠嗰陣，球迷創作嘅一首侮辱法國歌曲，內容攻擊法國黑人球員係非洲「雜種」、麥巴比係同性戀等等。片段未有影到「球王」美斯有冇份參與，但鏡頭所見大部份球員都有一齊合唱，拍片嘅安素費南迪斯更「斷正」。

法國足總即時發聲明強烈譴責，並去信國際足協要求嚴懲阿根廷，涉案球員或面臨停賽處分。安素費南迪斯效力嘅車路士率先爆出內訌，據報多名法國黑人隊友非常憤怒，韋斯利科芬拿直接轉載影片批評：「肆無忌憚嘅種族歧視」；馬路古斯圖同阿素迪沙斯亦喺社交網「Unfollow」安素費南迪斯，車路士表明會嚴肅展開調查。

眼見搞出咁大風波，安素費南迪斯周三(17日)發公開道歉聲明：「我衷心為影片道歉，首歌含好有冒犯性嘅內容，冇任何藉口解釋。我反對種族歧視，亦為呢次慶祝引起嘅風波道歉，片段入面嘅時刻同歌詞，並唔代表我嘅信念同性格，真係好對唔住。」