香港金牛重回主場報捷　NBL六連勝續居榜首

香港金牛完成三場作客之旅後周二(16日)晚回師修頓主場，於2024全國男子籃球聯賽 （NBL）迎戰武漢錕鵬，並為球迷帶來「這球我來，制霸修頓」的主題活動。最終香港金牛憑鍾斯獨取47分，以103：81擊敗武漢錕鵬，續寫主場全勝紀錄、聯賽六連勝續居榜首，周四（18日）將再度出擊惡鬥江西贛馳。

香港金牛上月底在今季NBL首仗主場賽事曾與武漢錕鵬交鋒，當時在外援後衛獲加（Jordan Walker）獨取30分下，以106：92力挫對手。雙方相隔近一個月後再次會師修頓，主隊由鍾斯（Dominique Jones）、朱松瑋、刁展望、侯天一及孫晨然先發上陣。主隊球員開局慢熱，手風欠順加上防守出現漏洞，被對手伺機在內線及外圍進襲，令香港金牛半場以46：52落後。

換邊後主隊脫胎換骨，4分半鐘內打出一段11：3的攻勢，包括刁展望兩記超遠3分球，一舉反先60：54，之後球員內、外開弓，逐步拉開比分，完第三節已超前至76：68，確立優勢。進入最後一節，香港金牛繼續主導賽事，保持6至8分領先，完場前5分鐘，主將孫晨然被對方球員肘擊受傷退下火線，但仍無阻香港金牛氣勢，最終以103：81再次擊敗武漢錕鵬，NBL六連捷穩居榜首。主隊是役4人得分上雙，當中鍾斯轟入全場最高的47分，另有14個籃板及8次助攻，成為贏波最大功臣，刁展望及朱松瑋各自轟入16分和12分，獲加亦有10分貢獻。