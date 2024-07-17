奧運乒乓公布種子　「黃杜配」列混雙第4有利衝獎牌

國際乒聯（ITTF）周二（16日）公布巴黎奧運各項種子，上屆在東京為港隊贏得銅牌的女團，被列為6號種子，而混雙組合黃鎮廷／杜凱琹則為4號種子，全力衝擊獎牌。

巴黎奧運的種子排名是根據ITTF於周二公在的最新世界排名作依據，中國隊在全部五個項目包括男、女子單打及團體，以及混雙項目均列為頭號種子，而港隊今屆亦取得4張入場券，除了男子團體之外，其他四項均獲參賽資格；被視為爭牌希望的「黃杜配」早前在多項奧運爭分賽表現不俗，力爭世界排名第4的位置，最終獲得TOP4的種子，僅次於中國的王楚欽/孫穎莎、日本的張本智和/早田希娜及南韓的林鐘勳/申裕斌，對爭逐獎牌甚為有利；黃鎮廷與杜凱琹均是第三次參戰奧運，而上屆二人在混雙8強止步。

至於上屆歷史性為港獲得銅牌的女子團體項目，今屆由兩位上屆功臣杜凱琹及李皓晴領軍，再加朱成竹及吳詠琳(後備)，她們將以女團第6種子出擊，列於亞洲三強的中、日、韓及歐洲大兩勁旅羅馬尼亞及德國之後，能否再踏上頒獎台有待分曉。

奧運乒乓球項目將於下周三(7月24日)進行抽籤，按照規則，頭號種子自動列入上半區，二號種子則落入下半區，第3、4種子則再抽籤決定；奧運乒乓球項目將於7月27日展開。