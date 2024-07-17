謝榮鍵奪今季英國GT賽第二勝

繼上月成為首位獲英國GT錦標賽分站冠軍的香港車手後，謝榮鍵(Kevin)於同一項錦標賽再下一城，再取該賽事的第7回合分站冠軍。上週末於英國Snetterton賽道舉行的雙回合賽事中，謝榮鍵與德國藉隊友Maximilian Goetz所駕駛的18號平治-AMG GT3戰車克服首場比賽的失利，於第7回合中以次名回到終點完成比賽，但賽事完結後，賽會對取得第1位的對手加罰，令謝榮鍵與隊友Maximilian Goetz晉升成該回合的冠軍。

首場第6回合的比賽對Kevin和他的拍檔Maximilian Goetz來說並不輕鬆，由於他們於上一賽站贏得冠軍，故此他們在維修站更換車手時需要額外停留10秒。謝榮鍵在排位賽中努力造出具競爭力的圈速時間，但由於遇上多車阻礙和不同的賽道狀況，該名港將僅取得第11名。Kevin及後在首場比賽中表現出色，到達維修站交棒之前已將名次提升至第8位。Maximilian Goetz在接棒並完成額外停留10秒後，排在第14名繼續作賽，最終這位德國車手以第9名完成第6回合。

第7回合的排位賽由Maximilian Goetz負責，他駕駛18號平治-AMG GT3戰車表現出色，成功造出全場第3快的時間，為他與Kevin於正賽取得有利的第二排起步位置。第7回合比賽開始後，負責第1棒的Maximilian Goetz保持在安全的位置，並在比賽的前半部留守在2 Seas Motorsport車隊的另一部賽車後面。及至比賽中段，他以第3位進入維修站，並將戰車交到謝榮鍵手中。可惜的是與Kevin同一車隊的姊妹車，因為不安全離開維修站而被大會處罰，謝榮鍵亦藉此提升至第2位，並且在餘下的比賽時間內，一直保持著該位置直到終點。儘管該位香港車手以第2名完成比賽，但領先的林寶堅尼賽車因為曾於黃旗下犯規，被賽會加罰30秒，令謝榮鍵與Maximilian Goetz晉升至第1位贏得第7回合比賽，為二人帶來本賽季的第2場勝利，亦於積分榜上取得本站最多的積分。

車隊在這場比賽中的表現可說是非常出色，他們從賽季初期的一連串不幸中重回正軌，踏入賽季最後階段時上升至爭標位置。謝榮鍵與Maximilian Goetz在勝出第7回合後，已經提升至車手積分榜第6位。兩人希望可繼續保持水準，並在賽季的最後兩站，於Donington Park以及Brands Hatch的賽事中取得更佳的成績結束本年賽季。