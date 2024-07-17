泳總開放各屬會優秀泳手參賽　承諾優化屬會級別制度

近日一名9歲小泳手因所屬泳會級別未能獲得香港公開錦標賽參賽資格，引起社會各界廣泛討論。成立該泳會的前香港泳手方力申周三（17日）偕同立法會議員何敬康，與港協及泳總進行會面，並遞上意見書。泳總會長王敏超指，泳總允許各級別屬會的優秀泳手均可參加本地錦標賽，並將增設屬會升降制度。

方力申與何敬康是日向泳總提交《致力培育新一代 發掘優秀游泳人才意見書》，該份意見書中提出了五點建議，希望制度能為屬會提供向上流動機會，包括：

「開放所有錦標賽參賽門檻，即任何泳會級別的泳手只有達標都能符合資格參加比賽；透過屬會級別上升機制，推動屬會更好發展，建議將現行屬會的計分制涵蓋至『競賽屬會』，並以此作為『競賽屬會』達成升級要求的根據；減少『殭屍會』數目，建議超過18個月沒有游泳活動紀錄的屬會，需被下降一級或以書面形式闡述原因；各級別屬會的場地資源合理分配，建議有條件開放因救生員人手短缺而要關閉的泳池，並讓『觀察屬會』和『競賽屬會』優先租用；檢討委員會架構組成，包括執行執委會及上訴委員會的成員之間不應有角色重疊的衝突，提高透明度和公信力。」意見書中最後提及，希望能藉是次與泳總的溝通，找出最有利香港游泳界發展的方案，並期望泳總於3個月内予以書面回覆，以作後續跟進。

該會議歷時約1小時，王敏超會後表示：「泳總將開放予各級屬會成績表現優秀的游泳運動員參加本地錦標賽，而並非對特定泳手（方力申泳會9歲小泳手）『特事特辦』。」針對不活躍的屬會（殭屍會）問題，王敏超回應指：「將設立評分制度，以檢視並決定所有屬會的會籍，並建立可升可降的機制，三個級別的屬會數目將不會設有上限及年資要求，鼓勵屬會之間的良性競爭；亦將會優化泳總上訴機制，在上訴委員會加入獨立人士。」王敏超稱泳總的各項改動須提交會員大會議決，對於是日討論的具體安排，將於稍後進一步研究後公布，並料最快一至兩個月後才會召開會議。

港協暨奧委會表示，是次會議氣氛正面，雙方已經有達成共識，並承諾做出改變讓香港泳界愈來愈好：「檢討機構管治方案已初步成型，港協將於9月底前公布最終結果。而巴黎奧運開幕在即，希望今次的事件能『告一段落』，讓參加奧運的港將能全心全力訓練備戰，社會亦能將焦點聚於支持香港運動員征戰奧運。」

方力申作為該事件的公開者，他感謝外界的持續關注和支持將事件推演到這一步，其後受訪時亦表示滿意是次會面結果，相信泳總已經開放予所有屬會的優秀泳將參加在11月15日舉行的錦標賽：「所有達標參賽的選手都希望代表自己的屬會出賽，而我亦不希望讓小朋友以個人名義參賽時有特別大壓力，他們也承諾會再進一步商量我們今日提出的建議。錦標賽10月25日截至報名，我希望屆時能有更好的答案。」他亦希望藉今日的會面，暫時將公眾的視線集中在支持港隊出戰奧運上：「下星期我將出發去巴黎奧運採訪，希望將自己及外界的注意力放回港隊運動員身上，我都會樂觀地期待泳總經過開會之後的結果。」