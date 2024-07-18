曼聯搶贏皇馬　破紀錄轉會費簽18歲中堅

曼聯喺新老闆拉特克利夫管理下，今個夏天轉會窗一洗慢吞吞作風，繼簽入荷蘭前鋒約舒亞舒克斯後，周四(18日)凌晨再成功搶贏皇家馬德里，用5,200萬鎊高價簽入法國18歲中堅約羅，打破球會收購20歲以下球員轉會費紀錄。被譽為「後衞版麥巴比」嘅約羅已喺曼徹斯特完成體測，將會簽5年合約。

約羅16歲就代表里爾喺法甲上陣，上季聯賽30次正選，成為球隊絕對主力，皇馬本來視佢為「後衞版麥巴比」，但由於佢同球會只剩1年合約，所以皇馬壓價至不足2,000萬鎊，甚至想等佢明年自由身加盟。不過曼聯突然殺出，而且快刀斬亂麻，開出4,200萬鎊轉會費，外加1,000萬鎊獎金條款，成功利誘里爾同約羅進行交易。

約羅周四已飛抵曼徹斯特完成體測，據報合約去到2029年夏天，周薪達到11萬鎊。曼聯今次以總值5,200萬鎊收購約羅，打破9年前用5,100萬鎊收購安東尼馬迪爾嘅紀錄，令約羅成為曼聯史上最高轉會費20歲以下球員，亦係麥巴比、祖奧菲歷斯、馬菲斯迪歷特同羅美奧拉維亞後，史上第5高轉會費嘅20歲以下球員。

曼聯傳奇中堅里奧費迪南早前表示，約羅係曼聯最需要嘅球員：「有個18歲天才我好鍾意，約羅呢個細路嘅潛力可以媲美任何球員，包括威廉沙列巴。約羅嘅身體或者未完全發展，但佢有速度、有侵略性、身材高大又靈活，唔該曼聯快啲出手！」