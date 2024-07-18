阿根廷總統撐安素「唱事實」　要美斯道歉官員被炒

阿根廷國家隊喺美洲盃奪冠後，隊巴內大唱種族歧視歌嘅風波愈搞愈大，阿根廷總統米萊公開力撐國家隊並冇犯錯，甚至暗示球員所唱嘅歌係「講事實」。阿根廷體育部副部長加路周三(17日)曾要求美斯同足總會長就事件道歉，結果被指「過份」而遭革職。

安素費南迪斯等阿根廷球員喺隊巴內唱種族歧視歌，內容指法國球員都係嚟自非洲唔同國家，又指法國球星基利安麥巴比同變性人上床，影片曝光後受到各界批評，安素費南迪斯率先公開道歉，佢嘅車路士隊友亦炮轟兼紛紛割席，國際足協同車路士都證實會進行調查。

不過，向來係美斯忠實擁護者嘅總統米萊，周四喺社交網轉發一段貼文，內容係「我哋一直愛戴同支持美斯，美斯唔應該因為一首『講事實』嘅歌，向歐洲殖民者道歉，加路(體育部副部長)需要離開。」加路較早前曾表示作為阿根廷隊長，美斯同足總會長都要就事件道歉。

呢段被米萊轉發嘅「意見」隨即成為事實，阿根廷總統辦公室周四(18日)發聲明：「任何政府都唔可以決定阿根廷國家隊、世界盃冠軍、兩屆美洲盃冠軍或任何公民，點樣去思考、發表意見同埋做乜嘢，所以，加路再會再擔任阿根廷體育部副部長。」