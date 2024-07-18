香港高球12歲新力軍王鎧澄　奪FCG Callaway世界賽冠軍

中國香港高球生力軍、年僅12歲的高球手王鎧澄於美國加州舉行的「FCG Callaway 世界錦標賽」力壓各地精英，在最後一輪打出低於標準桿12桿，終以6桿的優勢勇奪女子11-12 歲組冠軍。

現時長居於蘇格蘭的王鎧澄趁暑假期間代表香港征戰多個世界青少年高球大賽，上星期於「IMG學院青少年世界錦標賽」（11-12歲組）拿下並列亞軍佳績，今次再在世界錦標賽」封后。現時王鎧澄位列世界業餘高爾夫排名第834名，如能保持狀態，排名將有望再次提升。

王鎧澄賽後表示：「和過往比賽相比，今次我在『FCG Callaway 世界錦標賽』更加專注於自己的擊球，而非爭勝，推桿和切球都有超水準表現。我見到每位港隊成員在今年都進步了很多，鼓勵我要更加努力，我很期待繼續參加各地大賽。」

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生表示：「香港高爾夫球硬件資源匱乏，年青球手仍能做出不俗成績，有賴多方多年來的支持。我們相信香港若能增加高球練習場和球場配套，將有助香港高球的可持續發展，令更多年青人有機會發揮潛能，追尋登上國際體育舞台的夢。」