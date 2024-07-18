瑞典網球公開賽　拿度拍魯特強勢晉級男雙4強

即將出戰巴黎奧運的拿度(Rafael Nadal)，周三(18日)與來自挪威的拍檔魯特(Casper Ruud)在瑞典網球公開賽男子雙打的戲劇性8強賽中脫穎而出，成功挺進準決賽，賽後球迷為他們二人取名為「Ruudal」組合。

面對來自法國的Theo Arribage和俄羅斯的Roman Safiullin，拿度與魯特展現默契，以6：4先贏一盤。對手未被擊垮，第二盤以6：3反將一軍，並將比賽拖至決勝盤，其後雙方互有領先，並一度被對手先取得賽末點。不過，「Ruudal」組合在冷靜應對下，成功化解對方攻勢並連取3局，以12：10反勝，有驚無險打入4強。

「我認為我們打得很開心。」拿度賽後表示：「最後這是一場激動人心的比賽，對陣的兩位優秀球員網球水平很高。我很享受這場比賽，現場幾乎擠滿了觀眾，他們非常熱情，這種感覺太好了。我非常享受在這裡的每一日。」

當被問及組合暱稱時，拿度表示同意並笑言：「以前有『Fedal』，現在又有『Ruudal』，所以我兩者都有！」拿度也將在本月與西班牙同胞艾卡華斯(Carlos Alcaraz)聯手參加巴黎奧運網球男雙。

「當你無法贏得單打時，你必須嘗試贏得雙打。」周三早時魯特在單打的首場比賽中以6：3、6：3不敵巴西的Tiago Monteiro，他打趣道：「這不是一日最好的開始，但對我來說是結束這一日的很好的方式。今日與拿度一齊在一場特別的雙打中獲勝，我們挽救了一個賽點，所以有點幸運，我們期待下一場比賽。」