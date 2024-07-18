熱身賽首擊！傑志新兵登場鬥警察泰羅

為備戰新季本地賽事，以及8月7日對西甲勁旅馬德里體育會的友賽，港超球隊傑志早前已出發泰國集訓，期間會進行3場熱身賽，周五（19日）先作客面對T2的警察泰羅。「藍鳥」今季陣容變動頗大，一眾新兵表現好壞，以及能否盡快融入球隊值得關注。（on.cc東網周五下午6時按次收費直播）

傑志即將出戰新季首場熱身賽，惟今季才獲「坐正」的主教練卡度素，卻認為賽果不太重要，加上對手實力有限，因此自己會盡量派遣所有球員上陣，以觀察眾人的表現，又盼新兵可以盡快融入球隊。至於新加盟的港隊後衞鐘樂安，則坦言目前集訓進度良好，希望球隊在首戰能有好表現：「喺曼谷進行咗幾場隊內分隊賽，嘗試了解教練嘅戰術、部署，我哋會盡力將訓練成果，展示喺今場比賽上，務求贏波有個好開始。」

對手警察泰羅上季仍在T1聯賽競逐，最終以聯賽榜尾二的成績降班。為求捲土重來，早前公布的大軍名單，共有14名球員離隊，但新加盟的球員則有16名，另加3名自家青訓產品。兩名新外援包括利比亞翼鋒沙勞（Moussa Sanoh），以及巴西中堅齊亞高（Thiago Duchatsch），兩人同為另一T2球隊大城聯的舊將。至於警察泰羅的主帥為泰國名將兼經驗豐富的教頭達韋猜（Thawatchai），曾被譽為盃賽中的爆冷專家。

傑志預計陣容 4-3-3

門將：25.泰利

後衞：6.慈英 3.鐘樂安 22.巴登卡 11.林樂勤

中場：90.祖連奴 16.陳俊樂 28.鄭展龍

前鋒：10.馬查度 99.潘沛軒 7.明加索夫