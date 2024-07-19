西班牙5冠軍功臣齊轉會　巴塞隆拿一箭雙鵰

西班牙贏得歐國盃冠軍後，一眾國腳成為歐洲豪門爭奪目標，據報5名冠軍功臣已非常接近完成轉會，其中巴塞隆拿打算一箭雙鵰，打包收購丹尼爾奧莫同尼高拉斯威廉斯，直接移植國家隊進攻組合！艾華路莫拉達、米基爾馬連奴同拿洛文特嘅轉會亦如火如荼，歐國盃冠軍效應唔係講笑！

加泰羅尼亞媒體報道，巴塞會長拉波塔已委任總監迪高，同時進行收購丹尼爾奧莫同尼高拉斯威廉斯嘅計劃，近日已同兩球員嘅代表會面，而且2人合約都有買斷條款，丹尼爾奧莫喺RB萊比錫嘅買斷費為6,000萬歐元，而尼高拉斯威廉斯喺畢爾包嘅買斷費為5,800萬歐元。

消息指兩位球星嘅買斷條款將喺今個周末完結，所以巴塞未來2日就要正式出手，丹尼爾奧莫率先暗示考慮轉會：「我嘅經理人處理緊(轉會)，我知道自己想去邊度，唔肯定係咪會留德國，依家有幾個選擇，即管睇下點。」巴塞本身已有拉明耶馬同柏迪，如果簽埋丹尼爾奧莫同尼高拉斯威廉，將可重組西班牙嘅冠軍攻擊線。

另外，西班牙隊長艾華路莫拉達亦將重返意甲，呢位馬德里體育會前鋒周四(18日)喺AC米蘭完成體測後，已簽約4年，轉會費係1,300萬歐元。雖然AC米蘭仍未官宣，但艾華路莫拉達接受意媒訪問已證實：「好期待為AC米蘭上陣，但我依家先要同屋企人去度假，意大利對我一直好好，好開心重返意甲。」

馬體會放走艾華路莫拉達，但亦簽入西班牙正選中堅拿洛文特，轉會權威Fabrizio Romano報道，馬體會兩星期前已同意3,000萬歐元收購呢位皇家蘇斯達中堅，拿洛文特完成歐國盃後將正式簽約，完成手續就可以官宣。皇蘇另一球星米基爾馬連奴據報亦係馬體會目標，報道指佢哋將同阿仙奴「拗手瓜」，由於米基爾馬連奴只剩1年合約，據報轉會費只需2,000萬歐元。