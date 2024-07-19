曼聯官宣約羅加盟　火速再傾掂PSG中場

新人事新作風嘅曼聯，今個轉會窗行軍迅速，周五(19日)官方宣布法國18歲中堅約羅加盟，轉會權威Fabrizio Romano隨即爆料，曼聯再同巴黎聖日耳門(PSG)中場文路爾烏加迪就轉會傾掂數，兩會正就轉會費進行談判，預計4,500萬鎊可以有交易。

曼聯繼簽入荷蘭前鋒約舒亞舒克斯後，中堅約羅亦正式加盟，呢位法國中堅簽約後表示：「喺職業生涯咁早階段，可以加盟曼聯呢種規模球會係非常光榮，由我第1次同曼聯交涉，佢哋已經定出好清晰嘅發展計劃，亦好照顧我屋企人，曼聯係我繼續發展嘅完美地方。」

「紅魔鬼」連簽兩大將後，極速再出手為中場增兵，Fabrizio Romano周五(19日)報道：「曼聯同文路爾烏加迪已達成轉會協議，就算冇得踢歐聯，球員仍然渴望加盟，依家會同PSG談判，其他球會亦有提出斟介，烏加迪同約羅都係用佐治文迪斯做經理人。」

現年23歲嘅烏拉圭中場烏加迪，上年先至由士砵亭轉投PSG，不過轉會後未能搶到正選席位，PSG上年用5,100萬鎊將佢收購，但消息指曼聯相信可以用4,500萬鎊轉會費完成交易。