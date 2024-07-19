求創歷史！趙顯臻再戰奧運挑戰公開組巨人

趙顯臻相隔8年再戰奧運，成為巴黎奧運香港賽艇隊唯一參賽選手。8年間，他先後奪得杭州亞運銅牌及世界盃分站金牌，成功登上世界級選手行列。作為職業運動員，經常要離鄉別井，「阿臻」感激家人無限支持，今屆奧運他將挑戰重量級「巨人」雲集的公開組單人雙槳艇項目，力求再創歷史。

趙顯臻參加的第一個大型運動會就是2016年里約奧運，當時年僅22歲的他與鄧超萌合作出戰男子輕量級雙人雙槳，最終以第19名完成。「當時成為全職運動員僅1年，就像是一張白紙，對運動會沒有概念，只是跟着『師兄』和教練，他們去哪裏我就去哪裏，拍下的照片也少得可憐。」8年後，這個「超新星」已成為港隊單人艇項目的主力，2018雅加達亞運勇奪男子輕量級單人雙槳艇銀牌，苦練四年再於2022年杭州亞運轉戰公開組比賽，僅不敵中國及日本選手，收穫銅牌。

帶家人「利是」征五環舞台

賽艇公開組的世界，沒有體重和身高限制，是競爭最激烈的級別。「阿臻」透露，自己需要增重及增加肌肉量，全方位提升才有機會與歐美及各國選手競爭。他的努力最終得到回報，今年4月在巴黎奧運亞洲區資格賽上，以第4名取得男子單人雙槳艇奧運入場券。5月他再減磅4公斤出戰世界盃瑞士分站輕量級賽事亦有好表現，勇奪香港賽艇史上首面世界賽金牌，被國際賽艇聯會評為該月最佳賽艇手。他在社交網站寫下心聲：「其實做運動員目標好簡單，見到自己不斷進步，keep住都有成績交到功課，穩步向上，由本地、亞洲、甚至取得挑戰世界大賽的成績，就已經好滿足了。」「不斷進步」說來簡單，但實際讓人看見「成果」卻非一朝一夕能做到，力臻完美的性格終讓「阿臻」在賽艇舞台發光發亮。

趙顯臻曾是滑浪風帆運動員，他笑言「見慣風浪」，大風大浪的賽道反而有利他發揮。轉型為賽艇運動員後，9年來他堅持每星期5天早上6時起床訓練，希望追上世界級選手，然而這趟旅程有兩大挑戰，其一是增重，其二就是經常要離開香港訓練和比賽。這個大男孩靦腆一笑，說：「我是一個『黐家』的男仔，上次亞運前有半年沒見家人，多謝他們的理解和支持，我才有這樣的成績。」他提到每次出外比賽，其母都會給他一封「利是」，今次也會帶去五環舞台。

苦等8年盼發揮100%

苦等8年，終於迎來個人第2個奧運會，「阿臻」的心情格外興奮，「世界盃冠軍證明了香港賽艇運動員的實力，我的比賽時間對比公開組是相若，所以我深信有能力挑戰他們，希望奧運會發揮100%，有力去競爭。」備戰方面，他會到屬亞高原的貴州，主力訓練爆發力，之後在7月14日已飛往比利時訓練，以適應歐洲時差和天氣。今屆奧運賽艇賽事將於7月27至8月3日假法國馬恩河畔韋爾水上運動體育場舉行，而「阿臻」參加的男子單人雙槳項目共有29名運動員，他希望在亞洲選手中突圍而出。

望奧運掀起熱潮：齊撐自己人

今屆政府購入電視轉播權，「阿臻」感到雀躍，他期待奧運熱潮能讓市民加深認識賽艇運動，更特別為香港市民準備了「打氣懶人包」：「賽艇比賽距離為2公里，鬥快划完就贏。比賽會分4個500米分段，每到500米電視直播就會見到分段時間。賽艇是背向式運動，如果見到趙顯臻面向其他5個對手的背部，即是他正在領先，如果見到有人望住趙顯臻的背部，即是趙顯臻要加油了，大家在電視前就要嗌破喉嚨為我打氣：上呀！」

文：余樂詩