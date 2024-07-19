超青聯賽選手隊大軍出爐　8·9鬥曼聯U16

曼聯U16今夏繼續來港參與「賽馬會青少年足球精英匯」，其中8月9日晚上8時會先在旺角大球場鬥超級青年聯賽選手隊，足總周五（19日）率先公布選手隊21人大軍名單。

今次超級青年聯賽選手隊，擁有不少年輕超聯兵，包括東方新星吳宇㬢、標準流浪中場李呈、傑志門將石皓心、翼鋒楊焯鈞和中場袁振謙等。大軍會在8月2至5日、7日至8日在將軍澳足球訓練中心展開訓練，

值得一提，曼聯名宿奧沙在比賽當日，亦會來到旺角場與大家見面，而門票費用則免費，球迷可在即日起到活動網站（hkjc.com/WithYou）登記。

超級青年聯賽選手隊21人名單：

門將：韋俊軒、石皓心

場區球員：博偉程、陳丞臻、陳彥熹、周廷軒、張翺雲、DOWDING Maxwell Hamilton、GREGORY Thomas Alfie Peter、詹皓臻、高佑聖、鄺柏豪、李呈、盧高御、吳宇曦、SUNDBERG Hugo Gustaf Algot、王樂一、黃韜霖、甄尉堯、楊焯鈞、袁振謙