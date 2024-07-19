港乒隊會見傳媒　杜凱琹：唔想再有遺憾

巴黎奧運即將展開，香港乒乓球代表隊周五（19日）在體院舉行集氣大會並會見記者，分享備戰情況，其中將會出戰女單、女團及混雙的杜凱琹，就表示會以平常心應戰，盼在奧運發揮應有水準，不讓自己留憾。

3年前在東奧贏得女團銅牌的港隊，今屆派出5位運動員出戰4個項目，黃鎮廷夥拍杜凱琹出戰混雙，二人會同時出戰男、女單，另一個女單席位由朱成竹奪得，女團方面，3位參賽球手為杜凱琹、朱成竹和李皓晴，吳詠琳擔任替補。

「阿杜」今屆出戰女單、女團及混雙，繼東奧後再度成為「三項鐵人」，她表示經過這半年備戰後，發現自己容易緊張，感恩在教練張瑞教導學會放鬆身心：「試過作物理治療期間，我以為自己已放鬆好肌肉，但實際上並非如此，才發現自己不懂放鬆神經，幸好教練（張瑞）不斷鼓勵或帶我到處逛逛，讓我不會長期感到緊張。」

「阿杜」上屆夥拍黃鎮廷出戰添雙，可惜8強止步無緣獎牌戰，今屆捲土重來，以4號種子身份進軍巴黎，「阿杜」稱會以平常心應戰，盼本屆不會留憾：「上屆自己滿腦子只想着爭取獎牌，結果打不出應有水準，因此我今屆不會把自己放得太高，每取一分都當係Bonus，加上我和『廷哥』（黃鎮廷）愈夾愈好之下，不會再有遺憾。」

黃鎮廷就指其太太及愛女有機會到巴黎撐場，盼4年後可以再度出戰奧運，讓女兒長大後，見證自在場上奮鬥的英姿，他笑言：「畢竟女兒僅得1歲，她到巴黎後根本不清楚周圍發生什麼事，希望我下屆繼續打奧運，那麼她再度到場觀賽時，會對我的比賽有更深印象。」

至於將第4度出戰這項大賽的李皓晴，就揚言會把今屆視作運動員生涯「最後一屆奧運」，盼放開懷抱作戰：「正因為今屆是我最後1次代表港隊打奧運，就更加要放鬆，因為一旦太緊張影響發揮，就可能沒有機會彌補遺憾。」

2024年巴黎奧運香港乒乓球代表團名單：

男單 黃鎮廷

女單 杜凱琹、朱成竹

混雙 黃鎮廷、杜凱琹

女團 杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳（替補）