熱身賽首擊！傑志新兵登場鬥警察泰羅

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為備戰新季本地賽事，以及8月7日對西甲勁旅馬德里體育會的友賽，港超球隊傑志早前已出發泰國集訓，期間會進行3場熱身賽，周五（19日）先作客面對T2的警察泰羅。「藍鳥」今季陣容變動頗大，一眾新兵表現好壞，以及能否盡快融入球隊值得關注。（on.cc東網周五下午6時按次收費直播）

傑志首場熱身賽派出泰利、鐘樂安、巴登卡、馬查度和林樂勤5名新兵擔正，外借歸隊的顏卓彬負責在中場掃蕩，U18小將楊焯鈞，則聯同明加索夫、祖連奴負責攻堅。值得一提，曾在韓職打滾多年的31歲後衞裴栽釪，以試腳球員身份出現在後備席上。

傑志正選：

25 泰利 GK

2 羅梓駿 C

3 鐘樂安

7 明加索夫

10 馬查度

11 林樂勤

22 巴登卡

24 顏卓彬

27 迪美路夫

70 楊焯鈞

90 祖連奴

後備：

3 鐘樂安

5 艾里奧

6 慈英

12 裴栽釪（試腳球員）

13 艾尼卡爾買合木提

16 陳俊樂

23 石皓心

28 鄭展龍

31 陳傲軒

32 袁振謙

39 趙聡悟

67 畢頓

74 甘智健

77 費蘭度

96 馬斐

99 潘沛軒

傑志即將出戰新季首場熱身賽，惟今季才獲「坐正」的主教練卡度素，卻認為賽果不太重要，加上對手實力有限，因此自己會盡量派遣所有球員上陣，以觀察眾人的表現，又盼新兵可以盡快融入球隊。至於新加盟的港隊後衞鐘樂安，則坦言目前集訓進度良好，希望球隊在首戰能有好表現：「喺曼谷進行咗幾場隊內分隊賽，嘗試了解教練嘅戰術、部署，我哋會盡力將訓練成果，展示喺今場比賽上，務求贏波有個好開始。」

對手警察泰羅上季仍在T1聯賽競逐，最終以聯賽榜尾二的成績降班。為求捲土重來，早前公布的大軍名單，共有14名球員離隊，但新加盟的球員則有16名，另加3名自家青訓產品。兩名新外援包括利比亞翼鋒沙勞（Moussa Sanoh），以及巴西中堅齊亞高（Thiago Duchatsch），兩人同為另一T2球隊大城聯的舊將。至於警察泰羅的主帥為泰國名將兼經驗豐富的教頭達韋猜（Thawatchai），曾被譽為盃賽中的爆冷專家。