奧運服再成熱話　蒙古未開賽已贏一仗

今屆奧運在時尚之都巴黎舉行，距離開幕不足一星期，多個國家地區的服裝引起關注，近日蒙古代表團發放了出席開幕及閉幕禮的進場服裝，贏盡掌聲，有網民更指「比賽未開始，蒙古先贏一仗。」

蒙古隊的奧運服由當地品牌Michel&Amazonka設計，融合了傳統及配合國旗顏色藍、紅、白，而設計精緻使用了很多傳統圖案及刺繡，亦融入奧運會徽及聖火等奧運元素，創意極具特色，據消息指製作一件隊服平均需時20小時，並是為每位參賽代表度身剪裁。至於女運動員的款式，還附有一個刺繡布袋，女持旗手更有斗篷，而男持旗手則佩戴蒙古傳統的帽子、長靴及刺繡腰帶。很多網民對於蒙古這套奧運服都畀讚，有評論員稱「奧運還未開始，蒙古已贏了。」，有網友回應指「目前為止看過最靚的奧運隊服。」

其實，多個國家對於今屆奧運服裝的設計都相當用心，主辦國法國就由百年歷史的精品品牌Berluti設計開、閉幕服裝，以海軍藍作為主軸的燕尾服，相當優雅，而運動隊服則由法國經典運動品牌Le Coq Sportif，加上Pigalle創辦人兼設計師的Stéphane Ashpool擔任創意總監打造出來。

至於美國奧運隊則繼續由Ralph Lauren擔任服裝提供及設計，這次開幕禮的服裝以西裝外套配上牛仔褲，盡顯美國文化特色。各隊的團隊服裝近幾屆已成為外界的焦點之一，今年在巴黎更猶如一次奧運時裝展。