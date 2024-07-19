前韓職後衞試腳交助攻　傑志首場熱身賽贏1粒

正在泰國集訓的港超聯球隊傑志，周五（19日）出戰首場季前熱身賽，於Windmill Football Club球場與泰國T2球隊警察泰羅交手。「藍鳥」憑正在試腳的前韓職後衞裴栽釪，助攻陳傲軒射入，最終以1球小勝而回，下周二（23日）將會面對T1勁旅泰港。

傑志首場熱身賽派出泰利、鐘樂安、巴登卡、馬查度和林樂勤5名新兵擔正，外借歸隊的顏卓彬負責在中場掃蕩，前線三叉戟為迪美路夫、明加索夫和祖連奴。值得一提，曾效力韓職蔚山現代、濟州聯的31歲南韓後衞裴栽釪，以試腳球員身份出現在後備席上。

開賽後戰況膠着，初段雙方未見有明顯攻勢。直至21分鐘，採取主動的警察泰羅先有埋門機會，艾沙迪禁區內左腳射門但中柱彈出。30分鐘，警察泰羅前場搏得罰球，又被傑志門將泰利接實。上半場傑志未有正式射門下，雙方踢成0比0互交白卷。

易邊後傑志一口氣換入潘沛軒、陳俊樂、鄭展龍等多名球員，表現有所起色，48分鐘更率先打開記錄，正在試腳的前韓職球員裴栽釪右路傳中，陳傲軒門前輕鬆撞入。78分鐘，陳傲軒扭過蘇利亞後勁射一腳，但被警察泰羅門將拿達柏撲出底線，未能再為球隊增添記錄。最終「藍鳥」憑陳傲軒一箭定江山，以1球小勝警察泰羅。

「藍鳥」首場熱身賽順利旗開得勝，主教練卡度素賽後表示對球隊狀態、比賽表現感滿意：「今場幾乎每個球員都有上陣機會，比起輸贏，更重要係睇到球員將過去兩星期，喺訓練學到嘅嘢，實踐到比賽裏面。」卡度素續稱會繼續做好準備，希望在下一場比賽中能夠發揮到更多的集訓成果。