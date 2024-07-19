找數真漢子　古古列拿染紅髮

古古列拿染紅髮。(古古列拿IG)

歐國盃開幕前曾話過，如果捧盃會染紅髮嘅古古列拿，呢日喺個人社交平台「找數」，將一頭長髮染成紅色，吸引網民圍觀。

25歲嘅古古列拿可算係奇人，呢幾個月更係人生路途嘅谷底反彈，佢2022年由白禮頓轉投車路士，撞正車路士動盪時期，「上車」後表現平庸，直至上個轉會窗為止，佢都被列為可出售球員行列，幾乎被賣走。

就喺今年3月，佢出現生涯最大轉機，就係英足盃對李斯特城取得「士哥」，加盟車路士兩年終於射入首個入球，連隨因為荷西加耶受傷，3年來再度獲西班牙國家隊徵召，之後仲入選埋歐國盃大軍。

古古列拿喺歐國盃上陣6場，其中8強對德國，古古列拿加時期間喺禁區內手臂擋波，正常而論都會被罰12碼，但當日球證唔知黐咗邊條根，認為古古列拿當時係垂手冇犯規，所以唔判12碼，結果西班牙完場前絕殺德國晉級。

故事仲未完，嚟到決賽對英格蘭嘅尾段，古古列拿喺右路福至心靈，向奧耶沙巴爾送出關鍵助攻，協助西班牙2比1絕殺英格蘭，奪得冠軍，短短4個月，古古列拿由地底泥變英雄，人生大起大跌咁刺激，呢個時候當然要「找數」。