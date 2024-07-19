中村祐人：鯨魚主力回巢後可拆「船」

神戶勝利船上周末作客聯賽榜榜尾的北海道札幌岡薩多，只能夠以1:1打成平手，令他們與榜首町田澤維亞的差距，多達8分之差。

其實，勝利船於該仗中製造了很多入波機會，但由於岡薩多的守衛及門將防守表現穩固，令他們未能贏波而回。

儘管如此，連續3場比賽都有入球進帳的大迫勇也看來狀態大勇，我預期他今仗將再次成為勝利船最具入球威脅的球員。的而且確，當他進入狀態的時候，絕對有能力以一己之力掌控球賽。

名古屋鯨魚上周日於主場以2:1反勝柏雷素爾，終結了4連敗及7場不勝的頹勢。

我認為鯨魚贏波關鍵歸功於球隊的穩健防守，特別是門將蘭格歷克表現得相當出色，而相馬勇紀由葡超AC卡薩比亞外借回歸球隊後，也起了關鍵作用。

相馬勇紀於該仗中不但為球隊扳平比數，還穩定了球隊的軍心，事關隊友都知道只要傳球給他，他將會為球隊作出貢獻。由於勝利船的守衛酒井高德將因傷缺陣，所以相馬勇紀今仗將會再次嘗試憑著他的質素，突破對方防線。

神戶勝利船雖然有酒井高德缺陣，但大迫勇也及武藤嘉紀等中場前好手為球隊帶來穩定的進攻力量。而相馬勇紀的回歸也加強了名古屋鯨魚包括死球處理的能力，所以我認為今仗最終雙方和局收場，各得1分。