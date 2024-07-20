巴黎準備就緒迎奧運　吉祥物紀念品最新行情話你知

【駐法國記者呂靜儀報道】萬眾期待的巴黎2024奧運終於即將來臨了！巴黎奧組主席埃斯坦蓋早前表示，已銷售了860萬門票，創歷來最高記錄。這數字還未包括傷殘奧運賽事的1百萬已售門票，前者數字高出1996年美國阿特蘭大的830萬。主辦方預計這屆奧運可能售出1千萬門票，而傷殘奧運也能賣出280萬門票，法國國內賽事地區勢必人流洶湧。

無論是專程來觀賞奧運或旅遊的國內外遊客，抵達巴黎首先感覺到的應是四周奧運宣傳佈置和不可缺乏的有關紀念品，其實自去年外來遊客已率先選購，儘管紀念品的價錢不太平宜，但仍然獲得顧客的青睞。

要留意的是，在奧運官方商店和其他旅遊重點區的獨立小店，紀念品價格稍有差異，一些物品可高達4成之差。例如大紅色吉祥物毛公仔，可攬著睡覺的最大型那個，官方價售169.90歐元（約1440港元），羅浮宮附近小店售150歐元（約1475港元），當本報記者問價時，有一家的老闆甚至主動減至125歐元（約1062港元），似早有準備會有客人回價。

雖然紀念品挺貴，但另一店主對本報說，也有兩名美國成人遊客買了這款150歐元的最大毛公仔，應該是收藏家吧。它們最小型的也要19歐元（約161港元），另外有一種同款式的塑膠做吉祥物迷型鎖匙扣，也要14歐元（約119港元）。

此外，如A3尺碼卡通式精美設計奧運紀念海報，官方26歐元（約221港元），小店22歐元（約187港元）。MUG形大咖啡杯每個10至15歐元不等，玻璃水杯也要8歐元。就算在街邊報紙檔買支簡單法國國旗揮舞玩下，也要2至8歐元。

左藝先生（ZOHIR）是巴黎歌劇院大街地區一家獨立紀念品店的店主，在這裏開業已18年。他說：「遊客開始湧來，希望愈來愈多人買這些奧運紀念品啦！在不明朗經濟情況下也要保持樂觀心態，奧運必勝！我們仍要抱有信心，與選手們有同樣的戰鬥精神。」