巴奧網球項目焦點　拿度艾卡華斯組「夢幻男雙」

今屆巴黎奧運即將展開，其中網球項目的一大焦點，自然落在上演奧運最終章的拿度身上。這位曾14度奪得法網冠軍的「泥地王」，將會與艾卡華斯組成「夢幻男雙組合」，力爭個人第3面奧運金牌。

很大機會在今季後退役的拿度，早前宣布本屆是職業生涯最後1屆奧運，加上他曾14度奪得法網冠軍，因此對他而言，選擇在羅蘭加洛斯體育場告別奧運，可謂最合適不過的決定，因此他早前已宣布棄戰溫網，全力備戰奧運：「我會在今年夏天參加生涯最後1屆奧運，因為將不會出戰溫網，並把握這段時間休養生息，在奧運交出最佳狀態，希望球迷願意體諒我的決定。」

西班牙網球總會於6月公布奧運大軍名單時，亦投下震撼彈，宣布曾在2008年北京奧運以及2016年里約奧運，分別贏得男單和男雙金牌的拿度，除了出戰男單，亦會跟艾卡華斯組成「夢幻組合」出戰男雙，爭取個人奧運第3金。

「小天王」艾卡華斯近年走勢凌厲，2022年以19歲之齡成為史上最年輕「世一」，早前擊敗祖高域衞冕溫網後，已累積4項大滿貫冠軍，有力在未來統治網壇。因此艾卡華斯今屆夥拍名將兼大師兄拿度出戰男雙，甚具新舊交替的意味，未開賽已贏盡談論度。

惟其餘男雙組合同樣猛將如雲，於上屆東奧贏得金牌的克羅地亞組合梅基迪/柏域力爭衞冕，仙拿、西西帕斯及同樣步入職業生涯黃昏的梅萊等，會組隊參加雙打，因此拿度/艾卡華斯在雙打將面臨極大挑戰。值得一提，在2012年及2016年兩度奪得男單金牌的梅萊，曾表示打算在今年暑假後結束職業生涯，意味這位英國名將有機會在奧運後退役，與拿度一同上演奧運最終章。

祖高域誓圓「金滿貫」美夢

至於男單參賽名單同樣星光熠熠，除了拿度、艾卡華斯以及上屆東奧金牌得主的德國好手沙華列夫，現年37歲的前網球「一哥」祖高域亦會參賽，爭取個人首面奧運金牌，達成「金滿貫」。這位塞爾維亞名將早前接受膝部手術後，仍殺入溫網決賽，可惜決賽以盤數0比3不敵艾卡華斯，未知這場敗仗，會否影響祖高域備戰情緒，使其再度錯失金牌。

女單方面，大坂直美及「丹麥甜心」禾絲妮雅琪將會自成為母親之後，首度征戰奧運，其中大坂直美上屆東奧佔主場之利下，提前出局，今屆必定奮力一戰，一雪前恥。此外，現時女單「世一」施華德也會參加今屆奧運，她目前已4奪法網，可見羅蘭加洛斯體育場正是這名23歲球手的福地，因此施華德有力通過今屆奧運，進一步鞏固其「球后」地位。

【2024年巴黎奧運網球賽事資料】

比賽項目：男單、女單、男雙、女雙及混雙

日期：7月27日至8月4日

各項目上屆金牌得主：沙華列夫（男單）、賓錫絲（女單）、麥迪/柏域（男雙）、仙妮亞高娃/姬莉絲高娃（女雙）及魯列夫/柏夫尤真高娃（混雙）