格流打大佬　曼聯未弗又捱「細」界

曼聯將會進行第二場季前熱身賽，到訪蘇格蘭作客格拉斯哥流浪。「紅魔鬼」首場熱身賽0比1敗於洛辛堡腳下，演出屬「災難級」，由於人腳未齊，相信今場表現難有大幅改善，至於主隊「格流」球員抱住「打大佬」心態，踢法會更硬淨，加上雙方近4次交手全開3球或以下，3.5球入球細要捧場。（Now 640周六晚11時直播）

歐國盃及美洲盃剛結束，曼聯多名主力例如明奈、勞基梳爾同利辛度馬天尼斯都未歸隊，近期熱身賽只有小量主力，配搭大批青年軍應戰，例如上場對洛辛堡，只得5名常規球員，計有拉舒福特、美臣蒙特、卡斯米路、雲比沙卡及莊尼伊雲斯，而且球員狀態未操起，根本冇辦法踢出坦哈格要求嘅體力化逼搶戰術。

上場所見，曼聯門前風聲鶴唳，若非洛辛堡把握力不足，曼聯已經輸幾球，經過呢場敗仗，相信坦帥會作出調整，後防會更謹慎，避免出現大量失球而更加冇面。而且今場之後，曼聯就會展開「美國之旅」，將會同阿仙奴、貝迪斯、利物浦等勁旅交鋒，相信今場練兵之餘，會以保守踢法應戰。

「格流」於日前踢畢首場熱身賽，以1比2不敵阿積士，球員明顯未上力，進攻表現有待改善，不過今場同「紅魔鬼」拍跳，球員肯定更落力，既然兩隊近年交手入球偏少，入球細都玩得過。

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